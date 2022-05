Qualche istante fa si è concluso il nuovo evento targato Slitherine ‘Home of Wargamers’. All’interno di questo show hanno trovato spazio tutte le prossime produzioni in lavorazione presso il publisher britannico che negli anni ci ha già regalato grandi titoli di strategia. Nell’arco del nuovo evento il publisher ci ha mostrato una serie di nuovi giochi e alcuni aggiornamenti su alcuni titoli già noti. Ma non perdiamo altro tempo e vediamo tutti i titoli che si sono visti questo pomeriggio.

Slitherine

Home of Wargamers: tutti gli annunci

Field of Glory Kingdoms

Partiamo da un nuovo annuncio: Field of Glory Kingdoms, il nuovo strategico 4X sviluppato da AGEOD. Si tratta di un 4X profondo e accuratamente ambientato in epoca medievale. Come FOG Empires, pubblicato nel 2019, consente anche ai giocatori di combattere tatticamente qualsiasi battaglia con il sistema a turni FOG Medieval.

Slitherine

Ancient Arenas: Chariots

Ancient Arenas: Chariots è il successore spirituale di Qvadriga. Si tratta di un simulatore di corse con le bighe in epoca romana. Il giocatore gestirà l’intera squadra potenziando i carri, addestrando i cavalli e controllando la corsa con un sistema a turni.

Slitherine

Starship Troopers – Terran Command

A queste novità si sono aggiunte una serie di aggiornamenti su titoli già noti. Il primo è Starship Troopers – Terran Command, previsto per il rilascio il prossimo 16 giugno. Slitherine ha mostrato una nuova missione del Capitolo 3 con nuove unità avanzate mai proposte prima.

Slitherine

Stargate: Timekeepers

C’è stato spazio anche per Stargate: Timekeepers, il quale si è mostrato insieme a una nuova missione chiamata “In Plain Sight”. Nella missione sta per iniziare un rituale di sacrificio e l‘ufficiale tecnico Sam Watson, con il cecchino Max Bolton, entrano sotto copertura nel villaggio di Jaffa per cercare di fermare la cerimonia.

Slitherine

Master of Magic

In conclusione si è mostrato anche Master of Magic, la remaster del classico del 1994 che ha definito il genere 4X.

Slitherine

Avete seguito l’evento di Slitherine? Quale dei giochi mostrati ha saputo incuriosirvi di più?