Honkai Star Rail: arriva il grosso update 3.2, ecco tutte le novità

L'universo di Honkai: Star Rail si espande con l'arrivo della versione 3.2, un aggiornamento che promette di trascinare i giocatori in un vortice di intrighi politici e sfide di sopravvivenza. Intitolato "Through the Petals in the Land of Repose", questo nuovo capitolo dell'avventura cosmica debutterà il 9 aprile, portando con sé non solo una trama più complessa e avvincente, ma anche le celebrazioni per il secondo anniversario del gioco.

Guarda il trailer dell'update 3.2

I Trailblazers si troveranno ad affrontare i misteri di Styxia, un'antica città-stato sommersa nel Mare delle Anime, mentre due nuovi personaggi 5 stelle si uniscono al roster: Castorice del percorso Remembrance e Anaxa di Erudition, ognuno con abilità uniche che promettono di rivoluzionare le dinamiche di combattimento.

Con la scomparsa del Titano della Morte Thanatos e l'inaspettata caduta di Oronyx, i protagonisti si ritrovano a esplorare Styxia, un luogo dimenticato e in rovina. Questa città sommersa nel Mare delle Anime conserva i resti di colossali dragoni ed è infestata da spiriti erranti che raccontano storie frammentate, offrendo indizi sulla verità nascosta dietro ai Titani e alla calamità draconica che ha segnato questo mondo.

L'esplorazione si complica ulteriormente quando il gruppo si trova ad affrontare Pollux, un leviatano dormiente nelle profondità del Fiume delle Anime. Questo nemico manipola i punti vita dei personaggi, costringendo i giocatori a monitorare costantemente la loro vitalità durante il combattimento per evitare conseguenze catastrofiche.

Parallelamente alle minacce esterne, il Consiglio degli Anziani di Okhema cerca di fermare il Viaggio Insegui-Fiamma attraverso una votazione, mentre lo studioso non-vivente Anaxa, sostenuto dalla Coreflame di Cerces, tesse trame nell'ombra. Le sue alleanze segrete con il Consiglio degli Anziani suggeriscono un complotto più ampio, rendendo il cammino dei Trailblazers sempre più pericoloso.

Il nuovo aggiornamento porterà due potenti personaggi 5-stelle che promettono di arricchire significativamente il roster dei protagonisti. Castorice, figlia maledetta del Fiume delle Anime, è nata sotto il Tocco della Morte come Erede Chrysos alla ricerca della perduta Coreflame della Morte. La sua abilità unica di sopravvivenza permette agli alleati che subiscono un colpo fatale di rimanere temporaneamente in uno stato di quasi-morte, con la possibilità di tornare in battaglia se si soddisfano determinate condizioni.

In combattimento, Castorice può evocare Netherwing, un'entità spettrale nata da eoni di memorie e autorità divina. Questo drago si manifesta dopo che Castorice scatena la sua Ultimate, bruciando i propri HP per colpire tutti i nemici con fiamme draconiche. Mentre è attivo, Netherwing si sincronizza con Castorice per sferrare devastanti attacchi congiunti e può convertire la perdita di HP degli alleati in HP per sé stesso, aumentando ulteriormente il danno di entrambi.

Anche Anaxa, membro dei Sette Saggi del Boschetto dell'Epifania e fondatore del Nousporismo, si unirà alle fila dei personaggi giocabili. La sua vita è stata irrevocabilmente alterata dalla misteriosa marea nera che gli ha sottratto tanto. In battaglia, gli attacchi di Anaxa applicano casualmente Debolezze ai nemici che, una volta accumulate in quantità sufficiente, gli permettono di attivare la Divulgazione Qualitativa, uno stato unico che aumenta il suo danno e gli consente di scatenare un attacco Skill aggiuntivo senza consumare Punti Skill.

L'anniversario di Honkai: Star Rail

Ma non è tutto: per celebrare il secondo anniversario del gioco, che cadrà il 26 aprile, HoYoverse ha preparato una serie di eventi e ricompense speciali. L'evento esclusivo "Festive Gifts" permetterà ai giocatori di ottenere 20 pull gratuite tramite check-in giornalieri. Nel giorno dell'anniversario, i Trailblazers riceveranno una carta commemorativa in-game da un compagno e 1.600 Stellar Jades come regalo. Inoltre, i giocatori potranno scegliere gratuitamente uno tra i personaggi 5 stelle Ruan Mei o Luocha.

L'aggiornamento includerà anche Seal Slammers, un mini-gioco stravagante dove i giocatori competono contro i loro alleati Chrysos Heir in caotiche collisioni basate su sigilli. Sponsorizzato esclusivamente da Aglaea, questa edizione dell'evento avrà una durata estesa, dando ai giocatori più tempo per divertirsi.

Nell'evento Star Rail WORLD, i Trailblazers collaboreranno con vecchi amici per organizzare una festa pan-cosmica. I giocatori dovranno impiegare una gestione strategica per generare fondi, elevare i livelli della sede e reclutare compagni fidati per supporto. Man mano che le risorse crescono, si sbloccheranno nuovi stand espositivi e assistenti, permettendo ai festeggiamenti di espandersi in uno spettacolo più grandioso.

Le celebrazioni si estenderanno anche nel mondo reale con il concerto di Honkai: Star Rail che si terrà allo SPD Bank Oriental Sports Center dal 1° al 3 maggio 2025. Questo evento includerà tre performance dal vivo e una diretta streaming globale il 3 maggio. Proiezioni speciali del "Star Rail LIVE 2025" si terranno in più città a livello mondiale durante maggio, con omaggi di merchandising esclusivo e attività interattive a tema per un'esperienza completamente immersiva.