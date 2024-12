Nel popolare gioco di carte collezionabili Pokémon TCG Pocket sono presenti diversi set di missioni segrete. Queste sfide nascoste offrono ricompense esclusive ai giocatori che riescono a completarle, tra cui carte speciali ottenibili solo in questo modo. Se volete saperne di più siete nel posto giusto, dato che in questa guida vi spiegheremo come sbloccarle tutte.

Le missioni segrete sono 7 in totale e richiedono ai giocatori di collezionare specifiche combinazioni di carte Pokémon. Per sbloccare le ricompense, che includono Clessidre Pacchetto, Clessidre Meraviglia e Biglietti Negozio, i giocatori devono collezionare determinate carte rare come Charizard ex, Mewtwo ex e Pikachu ex nella loro versione "Immersiva". Alcune missioni premiano anche con emblemi unici.

Un aspetto interessante è che le missioni segrete rimangono invisibili fino al loro completamento, quando appaiono nella scheda delle missioni pronte per essere riscattate.

Pokemon TCG Pocket: come sbloccare tutte le missioni segrete

Completa il Pokédex di Kanto!

Come completare: Colleziona almeno una variante di tutti i 150 Pokémon originali della "Gen 1".

Colleziona almeno una variante di tutti i 150 Pokémon originali della "Gen 1". Ricompensa: Carta Mew da Pokemon TCG Pocket.

Museo Apex Genetico 1 (Charizard)

Come completare: Colleziona le varianti a illustrazione completa delle seguenti carte: Alakazam, Charmander, Gloom, Lapras, Meowth, Pinsir, Rapidash, Slowpoke.

Colleziona le varianti a illustrazione completa delle seguenti carte: Alakazam, Charmander, Gloom, Lapras, Meowth, Pinsir, Rapidash, Slowpoke. Ricompensa: Clessidre Pacchetto x12, Clessidre Pesca Misteriosa x36, Biglietti Negozio x10.

Museo Apex Genetico 2 (Mewtwo)

Come completare: Colleziona le varianti a illustrazione completa delle seguenti carte: Bulbasaur, Cubone, Ditto, Dragonite, Golbat, Pidgeot, Porygon, Weezing.

Colleziona le varianti a illustrazione completa delle seguenti carte: Bulbasaur, Cubone, Ditto, Dragonite, Golbat, Pidgeot, Porygon, Weezing. Ricompensa: Clessidre Pacchetto x12, Clessidre Pesca Misteriosa x36, Biglietti Negozio x10.

Museo Apex Genetico 3 (Pikachu)

Come completare: Colleziona le varianti a illustrazione completa delle seguenti carte: Diglett, Electrode, Eevee, Gyarados, Nidoking, Nidoqueen, Snorlax, Squirtle.

Colleziona le varianti a illustrazione completa delle seguenti carte: Diglett, Electrode, Eevee, Gyarados, Nidoking, Nidoqueen, Snorlax, Squirtle. Ricompensa: Clessidre Pacchetto x12, Clessidre Pesca Misteriosa x36, Biglietti Negozio x10.

I Capipalestra della regione di Kanto 2

Come completare: Colleziona le varianti a illustrazione completa di tutte le 8 carte dei Capipalestra: Blaine, Brock, Erika, Giovanni, Koga, Lt. Surge, Misty, Sabrina.

Colleziona le varianti a illustrazione completa di tutte le 8 carte dei Capipalestra: Blaine, Brock, Erika, Giovanni, Koga, Lt. Surge, Misty, Sabrina. Ricompensa: Clessidre Pacchetto x12, Clessidre Pesca Misteriosa x48, Biglietti Negozio x10.

I Fantastici 4 Immersivi

Come completare: Colleziona le varianti Immersive di Charizard ex, Mewtwo ex e Pikachu ex, e la carta Mew dalla prima missione segreta.

Colleziona le varianti Immersive di Charizard ex, Mewtwo ex e Pikachu ex, e la carta Mew dalla prima missione segreta. Ricompensa: Clessidre Pacchetto x12, Clessidre Pesca Misteriosa x48, Biglietti Negozio x20.

Il Volo Leggendario Continua

Come completare: Colleziona le varianti a illustrazione completa di Moltres ex, Zapdos ex e Articuno ex.

Colleziona le varianti a illustrazione completa di Moltres ex, Zapdos ex e Articuno ex. Ricompensa: Clessidre Pacchetto x12, Clessidre Pesca Misteriosa x48, Emblema Unico.

Sebbene alcune carte richieste siano particolarmente rare, molte fanno già parte dei mazzi più competitivi del gioco. Questo rende le missioni segrete un obiettivo appetibile sia per i collezionisti che per i giocatori competitivi.

Gli sviluppatori hanno lasciato intendere che in futuro potrebbero essere aggiunte nuove missioni segrete, man mano che verranno rilasciate ulteriori carte. Non ci resta, quindi, che attendere e scoprire quali saranno!