Pokémon TCG Pocket: clessidre in omaggio per celebrare la nuova espansione, ecco come riscattarle

The Pokemon Company ha lanciato una campagna promozionale per Pokémon TCG Pocket, offrendo clessidre gratuite ai giocatori che effettuano l'accesso dal 17 al 19 dicembre 2024 per celebrare le festività natalizie e l'arrivo della nuova espansione il 17 dicembre. L'iniziativa, chiamata "Holiday Countdown Campaign", mira a facilitare l'apertura di pacchetti di carte senza costi aggiuntivi.

L'evento si configura come una sorta di calendario dell'avvento digitale, permettendo ai fan del gioco di carte collezionabili di espandere il proprio mazzo gratuitamente. Gli utenti potranno ottenere 12 clessidre al giorno semplicemente accedendo all'app durante i tre giorni della promozione.

Ecco le date e gli orari precisi per partecipare all'iniziativa (orario italiano):

Giorno 1: dalle 07:00 del 17 dicembre alle 06:59 del 18 dicembre 2024

Giorno 2: dalle 07:00 del 18 dicembre alle 06:59 del 19 dicembre 2024

Giorno 3: dalle 07:00 del 19 dicembre alle 06:59 del 20 dicembre 2024

La scelta di questi orari permette a tutti i giocatori di avere ampie possibilità di accesso durante ciascuna giornata, massimizzando le opportunità di ottenere le clessidre gratuite.

Questa promozione si inserisce, ovviamente, in un periodo particolarmente attivo per Pokémon TCG Pocket: dato che il 17 dicembre ci sarà il lancio del nuovo set di carte "L'isola Misteriosa", avrete la possibilità di spacchettare svariate buste completamente gratis, aumentando così le vostre possibilità di trovare le nuove carte Ex.

Insomma, l'iniziativa natalizia di The Pokemon Company dimostra l'impegno continuo nel mantenere vivo l'interesse della community, combinando eventi speciali con l'introduzione di nuovi contenuti per il gioco di carte collezionabili digitale.