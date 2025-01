WWE 2K debutta su mobile con Netflix Games

Netflix si prepara a lanciare in esclusiva WWE 2K Mobile questo autunno, espandendo la sua partnership con WWE dopo aver acquisito i diritti di streaming di Raw. Il gioco sarà disponibile gratuitamente per gli abbonati Netflix, senza costi aggiuntivi, segnando un importante passo avanti nella strategia di Netflix di ampliare la sua offerta di giochi premium.

Sviluppato da Take-Two Interactive 2K Games, lo stesso studio dietro la popolare serie console WWE 2K, il titolo mobile promette di portare l'azione del wrestling professionale sui dispositivi portatili. A differenza di molti giochi sportivi e di combattimento per dispositivi mobili, WWE 2K Mobile offrirà un'esperienza senza interruzioni pubblicitarie o microtransizioni, in linea con l'approccio di Netflix ai giochi premium. Gli sviluppatori non hanno ancora rivelato dettagli sul gameplay o una data di uscita precisa, ma ci si aspetta che il gioco rimanga fedele alle meccaniche delle sue controparti console.

Gli utenti potranno probabilmente accedere a un roster di superstar, vari tipi di match e mosse caratteristiche, portando l'emozione del wrestling WWE sui propri dispositivi mobili. Questa novità si aggiunge al crescente portfolio di giochi di Netflix, che include già titoli come la trilogia di Grand Theft Auto e Oxenfree II: Lost Signals.

Insomma, l'aggiunta di WWE 2K Mobile rappresenta un'ambiziosa pietra miliare nella partnership tra Netflix e WWE, sfruttando l'enorme base di fan del wrestling. Contemporaneamente, segna un'ulteriore spinta della WWE nel settore dell'intrattenimento interattivo, permettendo ai fan di interagire con i contenuti del brand su diverse piattaforme.

L'ingresso della WWE nel mondo dei videogiochi risale agli anni '80, con titoli come WWF WrestleMania per NES nel 1989. Da allora, i giochi WWE sono diventati un pilastro dell'industria videoludica, vendendo milioni di copie in tutto il mondo e contribuendo significativamente alla popolarità del brand.

La collaborazione tra Netflix e WWE per un gioco mobile rappresenta un nuovo capitolo in questa storia, unendo due giganti dell'intrattenimento. Questo progetto potrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il wrestling digitale, portando l'emozione del ring letteralmente nelle mani dei fan di tutto il mondo.