Hopetown è il nuovo attesissimo RPG dagli autori di Disco Elysium

Mentre le ceneri della celebrata esperienza di Disco Elysium ancora ardono, alcuni dei suoi artefici si sono riuniti sotto l'insegna di Longdue per dare vita a Hopetown (trovate qua il trailer), un'avventura "psicogeografica" che vedrà protagonista un giornalista tanto autodistruttivo quanto provocatorio. La cornice: una città mineraria sospesa tra un passato decadente e un futuro incerto, dove le parole possono letteralmente plasmare la realtà. Il 17 marzo prenderà il via la campagna Kickstarter per finanziare questo ambizioso progetto che riunisce menti creative di primo piano.

Chi ha vissuto l'esperienza di Disco Elysium riconoscerà immediatamente la voce profonda di Lenval Brown, l'iconico narratore che ora presta le sue corde vocali a un personaggio centrale in questa nuova odissea narrativa. "È bello essere di nuovo qui, entrare a far parte di qualcosa di nuovo", confessa Brown con evidente entusiasmo. "Non c'è niente come dare vita a un mondo, plasmare una storia che aspettava solo di essere raccontata."

Accanto a lui troviamo Martin Luiga, co-fondatore della ZA/UM Cultural Association e architetto di alcune delle più memorabili costruzioni narrative di Disco Elysium (acquistabile su Instant-Gaming). La sua esperienza sarà fondamentale nel definire i sistemi di gioco e l'impalcatura narrativa di Hopetown. "Sono felice di condividere la mia esperienza con Longdue", dichiara Luiga, "per aiutarli a modellare la narrativa e i sistemi, giocando con i punti di forza del genere RPG narrativo e cercando di innovarlo."

Al centro dell'esperienza di gioco si trova un meccanismo tanto innovativo quanto affascinante: la parola scritta come strumento di manipolazione della realtà. Il protagonista, un reporter dall'anima tormentata, potrà plasmare gli eventi attraverso i suoi articoli, trasformando il giornalismo in uno strumento d'indagine e, potenzialmente, di rivoluzione. Ogni scelta stilistica e contenutistica avrà ripercussioni tangibili sul mondo di gioco.

Il giocatore potrà decidere quale tipo di giornalista incarnare: un reporter gonzo che si immerge nella storia fino a diventarne parte integrante, un cospirazionista alla ricerca di trame occulte o un meticoloso investigatore devoto ai fatti. Ogni approccio aprirà percorsi narrativi unici e modificherà profondamente l'esperienza di gioco.

Longdue introduce con Hopetown un concetto affascinante: la psicogeografia come elemento centrale del gameplay. In questo sistema, emozioni, ricordi e conversazioni non sono semplici elementi narrativi, ma strumenti concreti di interazione con l'ambiente circostante. La geografia emotiva del protagonista si sovrappone e modifica quella fisica della città mineraria, creando un'esperienza di gioco stratificata e profondamente personale.

Grant Roberts, narrative lead del progetto, sottolinea l'eccezionale convergenza di talenti che sta rendendo possibile questa visione: "A Longdue, abbiamo costruito - e stiamo continuando a costruire - un team con una potenza creativa straordinaria: veterani di Disco Elysium, sviluppatori AAA, talenti indie: tutti impazienti di liberare il loro estro. Hopetown è il risultato di questa sinergia: un mondo reattivo, una scrittura affilata come un rasoio e un RPG che pulsa di profondità e atmosfera."

Un nuovo inizio dopo ZA/UM

Hopetown rappresenta una rinascita per molti dei creativi coinvolti. Dopo i noti eventi che hanno portato alla disgregazione del team originale di ZA/UM, diversi talenti hanno trovato in questo progetto l'opportunità di esplorare nuove frontiere narrative senza abbandonare l'approccio profondo e filosofico che aveva caratterizzato il loro lavoro precedente.

La città mineraria di Hopetown, divisa tra decadenza e progresso, tra sfruttamento e ambizione, diventa così metafora delle contraddizioni contemporanee e terreno fertile per un'esplorazione narrativa che promette di andare ben oltre i confini convenzionali del medium videoludico.