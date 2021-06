Horizon Forbidden West, anni di sviluppo per creare il mare

Horizon Forbidden West è stato recentemente il protagonista assoluto dell’ultimo State of Play, e le opinioni dei giocatori sono state generalmente molto positive. Non c’è dubbio che Guerrilla Games stia lavorato molto sul comparto tecnico del suo nuovo titolo e il risultato, che abbiamo visto finora, è decisamente evidente. Ad essere molto interessante è però la possibilità di spostarsi con agilità anche nei fondali della San Francisco ormai in rovina, che ha alimentato la curiosità di molti in merito al suo funzionamento.

In un’intervista rilasciata a QG, il game director Mathijs de Jonge di Guerrilla Games ha rivelato alcuni retroscena, e tra questi ce ne sono alcuni riguardanti il sistema di movimento in acqua: “i nostri ingegneri hanno passato una quantità incredibile di tempo sullo sviluppo del renderering dell’acqua e delle onde. Probabilmente ci hanno passato degli anni su questo“, ha affermato. Viene alla luce anche la volontà di realizzare dei fondali marini di qualità, al fine di rendere l’intero mondo di gioco curato nei dettagli e sempre coerente.

“Ci sono tanti dettagli che possiamo inserire nelle rovine ricoperte di vegetazione di San Francisco. Non credo che molte persone l’abbiano notato, ma ogni filo di muschio è realizzato individualmente“. Nel complesso, come abbiamo visto durante lo State of Play, potremo muovere Aloy non solo in modo più realistico ma anche agilmente, in una mappa che Guerrilla Games vuol rendere quanto più dettagliata possibile.

Le premesse sono già riuscite a convincere moltissimi giocatori, ma dobbiamo attendere la versione completa del titolo prima di poter dare un giudizio complessivo. Purtroppo, ad ora non abbiamo ancora una precisa data di rilascio di Horizon Forbidden West, ma sappiamo già per certo che sarà rilasciato su PlayStation 4 e PlayStation 5. Restate connessi sulle nostre pagine per non perdere nessuna novità sull’attesissima opera di Guerrilla Games. Non dimenticate che abbiamo anche realizzato un editoriale in cui parliamo proprio di Horizon Forbidden West.