Horizon Forbidden West: 60FPS, novità e uscita nel 2021 in dubbio

Dopo circa un anno dal suo primo annuncio, finalmente siamo riusciti a vedere un primo gameplay dell’attesissimo Horizon Forbidden West. Il titolo si è mostrato in salute e ricco di una serie di novità che lo rendono fresco e interessante. Ci sono ancora tante domande e questioni che però vanno chiarite, e proprio per questo una parte del team di Guerrilla Games ha risposto ad alcune domande in una recente intervista caricata su YouTube.

Tra le diverse questioni che sono state toccate, i ragazzi di Guerrilla hanno alzato il velo su tutta una serie di dettagli ed informazioni sulla nuova esclusiva PlayStation 5 che restavano ancora celate. Tra queste si è parlato del sistema di arrampicate libere completamente rivisto, del supporto della tecnologia audio 3D di PS5 e dell’innovativo controller DualSense, della presenza di una serie di biomi totalmente differenti l’uno dall’altro all’interno della mappa e di moltissimi altri interessanti punti di discussione.

Quel che però ha destato sicuramente parecchio interesse è uno degli aspetti tecnici molto chiacchierati post State of Play dedicato ad Horizon Forbidden West. Come viene confermato dai ragazzi di Guerrilla, il gioco avrà su PlayStaion 5 la modalità performance, la quale una volta selezionata dall’apposito menù, permetterà ai giocatori di godere del fantastico mondo di gioco di Horizon a 60 fotogrammi al secondo.

All’interno della video intervista c’è stato spazio anche per parlare dell’uscita di Horizon Forbidden West. A fine State of Play siamo rimasti a bocca asciutta, con Guerrilla che però aveva rassicurato che avremmo saputolo di più sull’uscita del gioco molto presto. Ecco, da quanto emerge da questa intervista, l’uscita del gioco nel 2021 non è ancora sicura al 100%, anche se il team sta facendo di tutto affinché i giocatori possano tornare ad impersonare Aloy quest’anno.