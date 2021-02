Horizon Forbidden West non è l’unico gioco della saga in sviluppo?

La scorsa estate, durante l’evento dedicato all’annuncio dei primi giochi per PlayStation 5, i ragazzi di Guerrilla Games hanno annunciato Horizon Forbidden West; il sequel diretto di una delle esclusive più apprezzate su PS4. Ora, stando ad una recente voce di corridoio che è apparsa in rete, sembrerebbe che il sequel non sia l’unico gioco della saga attualmente in sviluppo: che cosa bolle in pentola negli studi Sony?

A svelarci questa possibilità è un nuovo annuncio di lavoro pubblicato dai ragazzi di Firesprite, lo studio dietro al roguelite survival horror per PlayStation VR The Persistence. Questo team sta reclutando del nuovo personale per un “progetto d’azione e avventura VR adattato da una delle IP per console più originali e di successo degli ultimi 10 anni”.

Inoltre, all’interno dell’annuncio dedicato alla posizione di Lead Producer, si può leggere quanto segue: “Sarà un lavoro esaltante che vi porterà a collaborare con gli autori di una delle proprietà intellettuali più originali degli ultimi anni, utilizzando le capacità immersive della Realtà Virtuale per costruire un nuovo contesto narrativo e un gameplay pensato sia per i nuovi utenti che per i fan”.

Dopo l’emersione di questo annuncio di lavoro, in molti su vari forum sono convinti che il team di Firesprite sia a tutti gli effetti al lavoro su un altro gioco ambientato nell’universo di Horizon oltre al titolo principale Horizon Forbidden West. Questa convinzione nasce anche da una scorsa dichiarazione del team, che si era detto al lavoro su un gioco per PlayStation VR su un IP action con influenze da gioco di ruolo. Cosa ne pensate di questo rumor su un possibile titolo VR di Horizon? Vi piacerebbe entrare quasi fisicamente all’interno del mondo post apocalittico di Guerrila Games?