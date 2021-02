Horizon Zero Dawn a 72p su PC! No, non è un errore di battitura

Siamo ormai giunti alla nona generazione videoludica e da qualche mese i più fortunati stanno mettendo le loro mani sulle console e suoi titoli di nuova generazione. Fin dagli albori del videogioco, ogni nuovo decennio ha sempre portato diverse migliorie tecnologiche capaci di rendere i giochi sempre più completi e reali. Tra questi troviamo Horizon Zero Dawn, una delle esclusive PS4 più apprezzate da pubblico e critica che su PC è giocabile anche a un tipo di risoluzione alquanto particolare.

Il titolo della notizia rispecchia la verità, c’è qualcuno che in rete è riuscito a giocare Horizon Zero Dawn alla “bellezza” di 72p, non 720p, nessun errore di battitura. A farci notare questa particolare curiosità è stato l’utente St1ka, il quale ha postato sul proprio account Twitter una GIF in cui possiamo vedere l’open world di Guerrilla Games in una veste a dir poco pixellata grazie alla risolzione 256×144.

Come viene fatto notare dal ragazzo, i 72p sono pienamente supportati dal titolo base e non necessitano di alcuna mod o add-on per testare questa stramba esperienza di gioco. Stando alla testimonianza di questo utente, per settare la risoluzione a 72p su PC, basta aprire il menù delle impostazioni grafiche di Horizon Zero Dawn e arrivare fino alla selezione della risoluzione 256×144 et voilà, il gioco è fatto.

Did you know the PC Version of Horizon: Zero Dawn lets you toggle the resolution to 72p? (256×144) pic.twitter.com/3nYccHPQDZ — St1ka (@St1ka) February 6, 2021

I 72p sono la risoluzione minima che Horizon Zero Dawn propone ai giocatori PC, e lasciatecelo dire, è già tanto che i ragazzi di Guerrilla Games abbiamo lasciato questa possibilità. Ovviamente vi sfidiamo a giocare tutto il titolo in tale risoluzione, ma è sicuramente curioso provare a fare qualche test, tanto per capire com’è il mondo di Aloy visto da una prospettiva decisamente più cubettosa. Cosa ne pensate di questa scoperta? Provereste a giocare a questo fantastico titolo con una tale risoluzione? Fatecelo sapere con un commento.