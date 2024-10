Horizon Zero Dawn Remastered: PRENOTALO ora con il 24% di SCONTO su Instant Gaming!

Se siete pronti a rituffarvi nelle terre post-apocalittiche di Horizon Zero Dawn, l'offerta di Instant Gaming è un'occasione imperdibile. Horizon Zero Dawn Remastered è disponibile in preordine a 37,99€, con uno sconto del 24% sul prezzo originale di 50€. Questa versione aggiornata, con grafica e caratteristiche avanzate, porta l’estetica del titolo più vicino alla qualità visiva del seguito, Horizon Forbidden West. Ideale per chi desidera esplorare il mondo di Aloy per la prima volta o riviverne le avventure con una nuova qualità visiva, questa remaster introduce miglioramenti significativi che la rendono unica e immersiva.

Horizon Zero Dawn Remastered, perché dovreste acquistarlo?

Questa edizione sfrutta la potenza di PS5 e PC, con una grafica 4K nativa e dettagli incredibilmente definiti. L'ambiente di gioco, dalle vette innevate alle foreste lussureggianti, risulta ancora più vivo grazie a una nuova gestione delle texture e dell'illuminazione. Anche i modelli dei personaggi sono stati migliorati, regalando un’esperienza visiva moderna che risponde alle aspettative degli appassionati di open-world e di chi cerca un realismo senza compromessi​.

A livello audio, Horizon Zero Dawn Remastered offre una resa eccezionale, grazie al Tempest 3D Audio della PS5 e al supporto Dolby Atmos, che rende ogni suono, dai passi dei robot al vento tra gli alberi, estremamente coinvolgente. Per chi usa il controller DualSense, inoltre, sono state integrate funzionalità di feedback aptico e trigger adattivi: ogni azione di Aloy, dal tendere l'arco agli scontri con le macchine, viene percepita con una precisione sensoriale senza precedenti​.

Ottimizzato anche per i PC, Horizon Zero Dawn Remastered include supporto per risoluzioni ultrawide, e tecnologie di ultima generazione come NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3.1, che migliorano le prestazioni anche su monitor ad alta frequenza.

Per chi già possiede la versione precedente, la remaster permette di mantenere i salvataggi, offrendo un'esperienza di gioco fluida e completa​. Non lasciatevi sfuggire questa promozione esclusiva su Instant Gaming! Con un prezzo scontato del 24%, Horizon Zero Dawn Remastered vi aspetta per un’avventura epica e visivamente straordinaria.

Vedi offerta su Instant Gaming