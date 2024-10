Horizon Zero Dawn Remastered: svelati i requisiti PC da capogiro

Horizon Zero Dawn Remastered, la versione aggiornata dell'avventura open-world di Guerrilla Games, arriverà su PlayStation 5, PlayStation 5 Pro e PC il 31 ottobre. Il gioco offrirà grafica migliorata, nuove animazioni e pieno supporto al controller DualSense, allineandosi visivamente al sequel Horizon Forbidden West.

Questa riedizione rappresenta un significativo passo avanti rispetto all'originale, con texture in 4K, illuminazione rivista, ambienti più dettagliati e oltre 10 ore di nuove animazioni in motion capture. I possessori della versione originale potranno effettuare l'upgrade per soli 10 dollari.

La versione PC, sviluppata da Nixxes Software, supporterà invece tecnologie avanzate come DLSS 3 e FSR 3.1, oltre a configurazioni ultrawide e multi-monitor. C'è, però, un grosso ostacolo: i requisiti hardware sono notevolmente aumentati rispetto al rilascio originale.

Requisiti minimi

Preset: Molto basso

AVG Performance: 720p @ 30 FPS

Processore: Intel Core i3-8100 o AMD Ryzen 3 1300X

Memoria: 16GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB o AMD Radeon RX 5500 XT 4GB

Spazio di Archiviazione: 135GB

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (versione 1909 o successiva)

Requisiti consigliati

Preset: Medio

AVG Performance: 1080p @ 60 FPS

Processore: Intel Core i5-8600 o AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 3060 o AMD Radeon RX 5700

Spazio di Archiviazione: 135GB

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (versione 1909 o successiva)

Requisiti dettagli alti

Preset: alto

AVG Performance: 1440P @ 60 FPS, 4K @ 30 FPS

Processore: Intel Core i7-9700 o AMD Ryzen 7 3700X

Memoria: 16GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800

Spazio di Archiviazione: 135GB

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (versione 1909 o successiva)

Requisiti dettagli molto alti

Preset: molto alto

AVG Performance: 4K @ 60 FPS

Processore: Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5700X

Memoria: 16GB RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900 XT

Spazio di Archiviazione: 135GB

Sistema operativo: Windows 10 64-bit (versione 1909 o successiva)

Nonostante i requisiti elevati, il supporto a tecnologie di upscaling come DLSS e FSR dovrebbe consentire di ottenere performance migliori anche su configurazioni meno potenti.

Gli sviluppatori hanno chiaramente puntato a sfruttare al massimo l'hardware di ultima generazione per offrire un'esperienza visiva all'avanguardia, pur mantenendo la compatibilità con una vasta gamma di configurazioni PC.