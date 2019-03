Hearthstone L’Ascesa delle Ombre, come risparmiare sulla nuova espansione

Scopri come risparmiare sull'acquisto della nuova espansione di Hearthstone: L'Ascesa delle Ombre con gli Amazon Coins!

Attraverso un simpatico trailer, Blizzard Entertainment ha annunciato L’Ascesa delle Ombre (Rise of Shadow), la prima espansione dedicata al nuovo anno di Hearthstone: l’Anno del Drago. In questa nuova stagione le tre espansioni previste comprenderanno una storia univoca e collegata.

La software house ha rivelato già anche le prime carte della nuova espansione che comprendono alcuni vecchie conoscenze e non solo. Kalecgos, servitore leggendario del Mage; Chef Nome che può aiutarci in situazioni complicate durante la partita e Arcicattivo Rafaam, una nuova leggendaria del Warlock in grado trasformare tutte le carte della propria mano e del proprio mazzo con dei servitori leggendari casuali.

Per quanto concerne le meccaniche ne abbiamo alcune nuove, come nella carta Aiuto della Fortesta del druido che aggiunge alla propria mano una copia della magia che può essere usata subito oppure nei turni successivi, in questo modo si sorpassa il limite naturale di due carte per tipo nel mazzo.

Informazioni sull’espansione

La data di uscita è il 9 aprile 2019

L’espansione comprenderà 135 nuove carte

Nuovi servitori: Lacchè – creature 1/1 con potenti gridi di battaglia.

– creature 1/1 con potenti gridi di battaglia. Nuova meccanica: Piani – magie che si potenziano per ogni turno che saranno nella vostra mano

– magie che si potenziano per ogni turno che saranno nella vostra mano Nuova meccanica: Magia Gemella – Magie che una volta lanciate creano una copia di se stessa che può essere usata subito o nei turni successivi

Due tipologie di Pre-ordine del pacchetto d’espansione 50 buste, dorso delle carte Gemma di Lazul e una carta leggendaria casuale di Ascesa delle Ombre a 49,99 euro 80 buste, dorso delle carte Gemma di Lazul, l’eroe leggendario Madame Lazul e una carta leggendaria casuale dorata di Ascesa delle Ombre a 79,99 euro

del pacchetto d’espansione

Come risparmiare con gli Amazon Coins

Gli Amazon Coins vi permettono di risparmiare sull’acquisto dell’espansione. Per questa espansione e disponibile una sola offerta valida per tutti gli utenti ed è la seguente:

Con 8000 Amazon Coins e una spesa di 65€ invece di 80€ potrete acquistare il pre-order che comprende 80 pacchetti. Se invece volete acquistare il pre-order da 50 buste potete acquistare il pacchetto da 5000 Amazon Coins risparmiando 10€.

Come utilizzare gli Amazon Coins