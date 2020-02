Humble Bundle: videogiochi EA scontati fino all’85%

L’inizio del 2019 non si è rivelato uno dei più densi di uscite interessanti. Marzo saprà rimediare, ma i veri pezzi grossi arriveranno solo verso la fine del mese (sì, parliamo di voi DOOM Eternal e Animal Crossing New Horizons). Queste settimane di attesa, però, devono in qualche modo essere riempite e cosa c’è di meglio se non recuperare qualche gioco in forte sconto? Per fortuna viene in nostro soccorso Humble Bundle che mette in offerta molti giochi di EA.

Vediamo subito le offerte principali:

Anthem: -85%, 8.99 euro

Battlefield 5: -60%, 15.99 euro

FIFA 20 Standard Edition: -60%, 23.99 euro

Star Wars Jedi Fallen Order: -25%, 44.99 euro

Star Wars Battlefront 2 Celebration Ediiton: -40%, 23.99 euro

Need for Speed Heat: -50%, 29.99 euro

Mass Effect Trilogy: -60%, 15.99 euro

Need for Speed Heat Deluxe Edition: -50%, 34.99 euro

The Sims 4: -75%, 9.99 euro

A Way Out: -60%, 11.99 euro

La lista dei giochi EA in offerta su Humble Bundle prosegue ben oltre i titoli sopra elencati e comprende anche la saga di Dragon Age, Mirros’s Edge e altri capitoli di Need for Speed, Battlefield e varie altre IP di Electronic Arts. Se volete controllare tutta la lista di giochi disponibili su Humble Bundle, vi basta raggiungere la pagina dedicata alle offerte.

Tom’s Hardware è partner ufficiale di Humble Bundle. Gli acquisti effettuati tramite i link in questa pagina supporteranno sia la beneficenza che il nostro sito.

