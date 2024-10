I giochi di GOG ed Epic Games Store arrivano ufficialmente su Steam Deck grazie a Junk Store

Un nuovo software chiamato Junk Store, che permette di installare giochi da store digitali concorrenti come GOG ed Epic direttamente su Steam Deck, sta per essere pubblicato su Steam come applicazione standalone.

Il plugin, precedentemente disponibile solo per il launcher homebrew Decky Loader, potrebbe presto consentire agli utenti di giocare titoli acquistati su piattaforme rivali direttamente attraverso Steam.

Valve non ha mai rifiutato la possibilità di installare emulatori o titoli da store concorrenti sul suo handheld.

L'annuncio è arrivato ieri su Reddit dallo sviluppatore SDK Innovation. Secondo la pagina Steam, Junk Store sarà "perfettamente integrato con Steam" e permetterà di "installare e avviare giochi direttamente in modalità Game senza passare al Desktop o affidarsi a launcher esterni".

Questa funzionalità potrebbe rivelarsi particolarmente utile per chi ha accumulato giochi gratuiti su Epic Games Store e vuole evitare soluzioni homebrew.

A differenza della versione plugin, Junk Store su Steam avrà un costo. SDK Innovation ha spiegato: "Questo è un prodotto completamente ricreato da zero, che utilizza tecnologie diverse. Il codice non è open source. Abbiamo dovuto reimplementare tutto ciò che Decky forniva e altro ancora. Abbiamo bisogno di finanziamenti per assumere sviluppatori e fornire le funzionalità richieste dalla community".

Sebbene la pagina Steam di Junk Store sia stata approvata, il software dovrà ancora superare il processo di revisione prima di essere messo in vendita. Si tratta di una situazione inedita per Valve, poiché Junk Store sarebbe il primo prodotto su Steam in grado di modificare le funzionalità del software Steam stesso.

SDK Innovation ha sottolineato l'importanza di questa possibile approvazione: "Non dovrebbe essere dato per scontato che Junk Store potrebbe essere il primo plugin per Steam ad entrare nello store. Valve non ha alcun obbligo di permetterlo e ci assicureremo di fare il miglior lavoro possibile con le risorse disponibili. Questo potrebbe creare un precedente e preferiremmo che fosse positivo piuttosto che negativo".

Sebbene sia possibile che Valve respinga Junk Store durante il processo di approvazione (in caso non soddisfi determinati requisiti o vengano mosse rimostranze dalle aziende concorrenti come nel caso dell'emulatore Dolphin), l'azienda ha una lunga storia di apertura verso progetti che modificano le sue creazioni. Al momento non sono state annunciate una data di uscita o un prezzo per la versione standalone di Junk Store, ma gli utenti interessati possono già aggiungerlo alla lista dei desideri su Steam.