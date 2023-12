I giochi graficamente più impressionanti del 2023? Ecco la risposta di Digital Foundry

Digital Foundry ha recentemente pubblicato la lista dei 10 giochi con la grafica più impressionante del 2023, suscitando il solito turbinio di reazioni discordanti fra i giocatori.

La classifica, che vi ricordiamo è esclusivamente basata sulla qualità grafica e l'utilizzo delle tecnologie migliori per ottenere un risultato visivamente impressionante, ha portato a una serrata competizione per le prime posizioni.

La top 3, difatti, è stata particolarmente combattuta, con Alan Wake 2, Avatar: Frontiers of Pandora e Cyberpunk 2077, con RT Overdrive, a contendersi i primi posti.

Questi giochi, tutti caratterizzati da avanzate tecniche di ray-tracing, sono stati infatti quasi alla pari in termini di eccellenza visiva.

La classifica completa comprende:

1. Avatar: Frontiers of Pandora

2. Alan Wake 2

3. Cyberpunk 2077 RT Overdrive

4. Marvel's Spider-Man 2

5. Super Mario Bros. Wonder

6. Hi-Fi Rush

7. Resident Evil 4 Remake

8. Robocop: Rogue City

9. Final Fantasy 16

10. Star Wars Jedi: Survivor

Come si può notare dalla classifica, non si tratta solo di grafica ad alti livelli o di tecniche di ray-tracing. Digital Foundry ha tenuto conto anche del design, dell'art direction e dell'ottimizzazione dell'hardware disponibile.

Giochi come Hi-Fi Rush e Super Mario Bros. Wonder, infatti, si sono distinti per uno stile grafico ricercato e fantasioso, oltre a una realizzazione tecnica impeccabile, dimostrando di sfruttare al meglio le potenzialità delle piattaforme su cui sono stati rilasciati.

Hi-Fi Rush e Super Mario Bros. Wonder, sono presenti nella lista in quanto, per Digital Foundry, sono riusciti a raggiungere risultati di altissima qualità senza dipendere, eccessivamente, dalle tecniche di ricostruzione dell'immagine, utilizzate in modo massiccio nel 2023 su diverse piattaforme e che hanno compromesso la nitidezza e la qualità generale delle immagini in virtù del raggiungimento di una soglia minima di performance.

La selezione di Digital Foundry ha suscitato diverse opinioni contrastanti. Siete d'accordo con la classifica o avreste voluto vedere altri titoli nella top ten?