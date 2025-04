The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered: tutti i trucchi

Con lo shadow drop di The Elder Scrolls Oblivion Remastered Bethesda ha fatto un colpo basso ai portafogli di centinaia di migliaia di videogiocatori, facendo tornare loro una grande voglia di scoprire di nuovo Cyrodil, con i suoi colori, i suoi cavalli e le sue atmosfere high fantasy. Tra un granchio del fango e un troll, però, il rischio di incontrare un fastidioso vampiro o di inimicarsi un qualche Daedra è alto ed è per questo che conoscere tutti i trucchi di Oblivion Remastered può fare la differenza!

Vediamo insieme in questo articolo tutti i trucchi che si possono impiegare per migliorare la propria esperienza di gioco!

Tutti i trucchi per PC di Elder Scrolls Oblivion Remastered

La versione PC di Elder Scrolls Oblivion Remastered è l'unica in cui è possibile attivare trucchi senza dover ricorrere alle mod. Per poter inserire questi trucchi è necessario accedere alla console di gioco attraverso il tasto \ (quello a sinistra del tasto 1 per capirci) e inserire uno dei seguenti codici, premendo poi il tasto INVIO per attivare il trucco corrispondente.

Alcuni trucchi richiedono che il giocatore selezioni con il mouse un elemento dello schermo; l'elemento selezionato verrà indicato attraverso una dicitura nella parte alta e centrale dello schermo!

Codice Effetto Richiede selezione oggetto? tgm God mode (invincibilità, mana infinite, carico infinito) No tcl Rimozione di tutte le collisioni (permette di muoversi attraverso gli oggetti) No unlock Sblocca l'oggetto selezionato (da usare su porte, scrigni, etc) Si movetoqt Teletrasporta il giocatore presso il marker della quest attiva in quel momento No coc toddtest Teletrasporta il giocatore in una debug room No coc testinghall Teletrasporta il giocatore in un area con tutti gli oggetti, i mostri e gli NPC No tmm 1 Mostra tutti quanti gli indicatori sulla mappa No ShowRaceMenu Mostra la schermata di selezione di nome/razza/aspetto No ShowClassMenu Mostra la schermata di selezione della classe No ShowBirthSignMenu Mostra la schermata di selezione del segno No SetBarterGold 99999 Dopo aver selezionato un mercante permette di impostare l'oro in suo possesso a 99999 (è possibile modificare questo valore a piacimento) Si kill Uccide il bersaglio selezionato (a prescindere dal livello, HP e tutto il resto) Si resurrect Fa risorgere il bersaglio selezionato Si player.additem 0000000F 'XXX' Aggiunge XXX unità d'oro al borsello del giocatore No psb Aggiunge tutte le magie al giocatore No modpca attribute,[punti] Aggiunge [punti] a un attributo.

NOTA BENE: il nome dell'attributo deve essere scritto in inglese

ESEMPIO: modpca luck,15 No modpca skill,[punti] Aggiunge [punti] a un'abilità.

NOTA BENE: il nome dell'abilità deve essere scritto in inglese

ESEMPIO: modpca blunt,35 No

Esistono i trucchi per la versione console di The Elder Scrolls Oblivion Remastered?

Purtroppo al momento della stesura di questo articolo non esistono trucchi per le versioni console di Oblivion Remastered; questo perché i trucchi PC altro non sono che un utilizzo "truffaldino" delle funzionalità della console di gioco, utilizzata dagli sviluppatori per i beta testare il gioco in questione. Su console tutto questo non è attivabile in maniera lecita, motivo per cui non esistono trucchi che si possono sbloccare liberamente!