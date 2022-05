A gennaio 2022, poco prima della release di Elden Ring, i server delle versioni PC di Dark Souls sono stati messi offline. Tutta colpa, a quanto pare, di un pericolosissimo exploit che ha rischiato per decenni di colpire tutti i giocatori che utilizzano la connessione online per giocare ai titoli FromSoftware.

Fast forward fino a oggi: nonostante Elden Ring sia oramai disponibile da mesi sul mercato, ancora oggi i server di Dark Souls non sono tornati online. Un problema che la community continua ad avvertire, un malcontento generale che si riflette molto bene sulle board sociali come Reddit. Ed è proprio da Reddit che oggi arriva l’ennesima comunicazione di Bandai Namco.

Il publisher dei tre giochi, da anni oramai legato a FromSoftware, ha infatti deciso di rispondere a una mail inviata da un fan che chiedeva lumi in merito ai server delle versioni PC dei tre Dark Souls. La risposta di Bandai Namco è però abbastanza scontata. “Sono felice di confermare che gli sviluppatori stanno lavorando in maniera attiva per risolvere i problemi e lanciare nuovamente i server dei giochi su PC il prima possibile. Per il momento non abbiamo informazioni su quando ciò avverrà e per questo motivo ti incoraggio a rimanere sintonizzati sui nostri canali social per tutte le ultime notizie”, si legge nella mail del publisher.

La vicenda dunque è ancora decisamente misteriosa. La risposta è abbastanza standard e non aggiunge nulla di nuovo alla vicenda. I giorni passano e la mancanza di una comunicazione ufficiale in merito non fa altro che aumentare i dubbi in merito. I server di Dark Souls per PC ritorneranno per davvero oppure no? Almeno per ora è impossibile dirlo. Conoscendo la comunicazione giapponese, però, non è da escludersi che non appena il tutto sarà risolto un eventuale annuncio possa comparire senza alcun tipo di preavviso. Insomma, a distanza di mesi, la situazione non sembra essersi schiodata di un millimetro. Occorrerà, ancora una volta, avere pazienza.