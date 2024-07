Il 2025 sarà un anno incredibile, più di 100 giochi confermati in uscita

L'anno 2025 si prospetta come uno dei migliori anni di sempre per l'industria dei videogiochie grazie al lancio di numerose nuove grandi produzioni. Già confermati, infatti, sono oltre 110 giochi, tra cui anche GTA 6.

Nell'elenco delle uscite più attese troviamo (oltre al sesto capitolo di Grand Theft Auto): Death Stranding 2, Fable, Judas, Marvel 1943: Rise of Hydra, DOOM: The Dark Ages, South of Midnight. Ad anticipare queste grandi uscite era già stato lo Showcase di Xbox, momento che ha ulteriormente alimentato l'entusiasmo dei fan. Questi videogiochi si aggiungono a titoli di grande calibro come Expedition 33 e Metroid Prime 4: Beyond.

Tuttavia, sono molto attesi anche una serie di titoli vociferati che potrebbero vedere la luce nel 2025. Tra questi si contano Resident Evil 9, Gears of War E-Day, State of Decay 3, Ghost of Tsushima 2 e un nuovo Tomb Raider, oltre al tanto chiacchierato Resident Evil Code Veronica Remake.

Nonostante l'enfasi su 2025, è importante ricordare che il 2024 non è ancora concluso e promette anch'esso titoli degni di nota. Tra i più attesi ci sono Assassin's Creed Shadows (acquistabile su Amazon), Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws, Call of Duty: Black Ops 6 e il nuovo Indiana Jones.

Insomma il 2025 promette di essere un anno incredibile sotto tutti i punti di vista, nella speranza che lo sia anche per quanto riguarda l'industria e le persone che ci lavorano.