Il bundle definitivo per Star Citizen costa oltre 54.000 euro

Dopo oltre dieci anni di sviluppo e una miriade di finanziamenti dai giocatori, Star Citizen, il gioco spaziale di Chris Roberts e del suo team sembra essere giunto a un punto di svolta, con il recente rilascio dell'aggiornamento Star Citizen Alpha 3.22: Wrecks to Riches e l'attesa campagna, Squadron 42, in arrivo entro fine anno.

Nel 2023 il gioco è riuscito a raccogliere la cifra record di oltre 117 milioni di dollari e molto probabilmente questa cifra verrà raggiunta o superata nel 2024. Da qualche giorno, il team del gioco ha introdotto un pacchetto chiamato Legatus 2953, un bundle venduto all'incredibile prezzo di €54,460.80 IVA inclusa, che offre ai giocatori un vantaggio notevole, soprattutto per chi dovesse iniziare a giocare dall'oggi al domani. Il pacchetto, infatti, comprende oltre 175 astronavi di ogni produttore di rilievo all'interno dell'universo narrativo, consentendoci di possedere tutte le navi rilasciate finora.

La descrizione del paccehtto recita:

"In vantaggio rispetto a tutte le altre, questa armata definitiva è all'altezza del titolo nobiliare di Legatus Navium. Composta da oltre 175 navi di ogni produttore degno di nota, questa collezione perfetta, comprese tutte le navi rilasciate e concepite fino al 2953, consente a ogni comandante di flotta di forgiare un'eredità duratura, guidando l'umanità verso un futuro migliore. Il fucile Karna “Ascension” sarà disponibile nel gioco nel primo trimestre del 2024."

Il vero problema è che questo bundle non può che essere considerato pay-to-win. Con una cifra così elevata, i giocatori possono ottenere un enorme vantaggio rispetto agli altri, suscitando preoccupazioni sull'equilibrio dell'intera esperienza.

Questa mossa da parte di Cloud Imperium ha scatenato un acceso dibattito nella community di Star Citizen, divisi tra coloro che vedono il pacchetto come un'opportunità unica e coloro che lo ritengono un eccesso nella monetizzazione del gioco. Di sicuro, non è per tutti.