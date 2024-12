Il controller MagSafe diventato virale ha trovato casa in OhSnap

Il giovane maker di 19 anni, Josh King, ha ufficializzato la sua collaborazione con l'azienda OhSnap per sviluppare il suo innovativo gamepad per smartphone chiamato Mcon. Il dispositivo, l cui campagna di crowdfunding verrà lanciata su Kickstarter il prossimo 2 gennaio, promette di rivoluzionare il gaming mobile grazie al suo design compatto e pieghevole.

L'Mcon si distingue per le sue caratteristiche uniche (che potete vedere nel video di Josh sul suo canale YouTube). Non è più grande di un iPhone e può essere facilmente inserito in tasca. È dotato di magneti compatibili con MagSafe per attaccarsi ai supporti magnetici per telefoni. La caratteristica più interessante, però, è il meccanismo retrattile: l'intero gamepad può scorrere sotto il telefono quando non in uso, simile alle tastiere scorrevoli dei vecchi cellulari.

L'Mcon promette di ridefinire il gaming mobile con un design innovativo.

Il controller presenta due stick analogici con sensori ad effetto Hall resistenti al drift, di dimensioni simili a quelli di Nintendo Switch. Sono inoltre presenti impugnature pieghevoli per una presa più comoda, pulsanti dorsali e grilletti.

Josh King ha raccontato il percorso di sviluppo del prodotto: "Inizialmente ho cercato di avviare una mia azienda attorno al gamepad, attirando anche alcuni investitori. Ho prodotto alcune schede e stavo lavorando alla realizzazione degli stampi, prima di iniziare a finire i soldi, a quel punto ho contattato OhSnap e abbiamo cominciato a collaborare."

Due mesi fa, il canale YouTube Retro Game Corps ha testato un prototipo dell'Mcon, rimanendone impressionato. Da allora, King sembra aver lavorato intensamente per perfezionare il prodotto in vista del lancio su Kickstarter.

Sebbene non siano ancora stati resi noti i dettagli sul prezzo, l'azienda sta raccogliendo le prime iscrizioni per la campagna di crowdfunding. Gli appassionati di tecnologia e gaming mobile potranno presto valutare se l'Mcon manterrà le promesse di rivoluzionare il settore.

Il prototipo dell'Mcon, inoltre, verrà presentato al CES 2025 di Las Vegas, dove esperti del settore e giornalisti potranno testarlo in anteprima e valutarne l'ergonomia e le funzionalità.