Il film Elden Ring si farà o no? Ecco cosa sappiamo davvero

Nel panorama dell'intrattenimento contemporaneo, le voci di corridoio possono trasformarsi in tempeste mediatiche nel giro di poche ore. È quanto accaduto ieri quando un'inaspettata notizia ha scosso la comunità dei videogiocatori e degli appassionati di cinema: secondo il sito Nexus Point News, il celebre regista Alex Garland, noto per opere come "Annihilation" e "Civil War", sarebbe stato scelto per dirigere un adattamento cinematografico di Elden Ring per la casa di produzione A24. La notizia, diffusasi con la velocità di un incendio sui social network, ha generato confusione e scetticismo, soprattutto considerando la fonte non particolarmente nota nel panorama dell'informazione d'intrattenimento. La situazione si è ulteriormente complicata quando, a meno di un'ora dalla pubblicazione, lo stesso Nexus Point News ha ritrattato il proprio articolo.

Una tempesta mediatica nata dal nulla?

L'articolo originale, ancora consultabile tramite Wayback Machine, affermava che "Elden Ring sarà probabilmente il prossimo film di Garland, con l'inizio delle riprese previsto per il 2026". Prima della ritrattazione, la notizia era già stata condivisa su ResetEra in una discussione ora chiusa, ricevendo immediati commenti di perplessità. La situazione è rapidamente degenerata quando l'aggregatore di notizie videoludiche Wario64, con i suoi 1,1 milioni di follower su X, ha rilanciato l'informazione, amplificandone esponenzialmente la portata, nonostante anche questo tweet sia stato successivamente eliminato.

Nel tentativo di fare chiarezza, diversi media hanno contattato le parti coinvolte. A24 non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, mentre Nexus Point ha risposto con un laconico "Ci dispiace, non possiamo commentare al momento". L'elemento più intrigante è arrivato da un rappresentante delle pubbliche relazioni di Bandai Namco, che ha replicato con un criptico "È stata una cosa divertente da trovare dopo il mio volo da PAX!" senza aggiungere altro – né una conferma né una smentita categorica.

Un ulteriore tassello si è aggiunto questa mattina quando Jeff Sneider, un insider di Hollywood con alterne fortune nelle sue anticipazioni, ha affermato su Twitter che "Alex Garland È effettivamente in trattative per dirigere Elden Ring per A24". Questa dichiarazione ha riacceso le speculazioni, ricordando che Nexus Point potrebbe meritare più credibilità di quanto inizialmente concesso. A settembre, infatti, il sito aveva anticipato correttamente che Luca Guadagnino e Justin Kuritzkes stavano lavorando all'adattamento di "Sgt. Rock", poi cancellato. Guadagnino aveva precedentemente diretto il film "Queer" per A24, suggerendo che Nexus Point potrebbe effettivamente avere connessioni con fonti interne allo studio.

Un elemento che rende plausibile questa ipotesi è l'autodichiarata passione di Garland per Elden Ring. Il mese scorso, durante un AMA su Reddit per promuovere il suo prossimo film "Warfare", il regista ha rivelato di essere attualmente impegnato in Elden Ring al New Game Plus 6 – un livello di dedizione che intimidisce persino i giocatori più esperti. Se A24 stesse effettivamente considerando un adattamento cinematografico del gioco, Garland rappresenterebbe una scelta logica.

Non sarebbe la prima volta che A24 si avventura nel territorio dei videogiochi. Nel 2023, lo studio ha annunciato una partnership con Kojima Productions per un adattamento di "Death Stranding", dimostrando un interesse concreto verso questo tipo di operazioni cross-mediali. Tuttavia, in assenza di conferme ufficiali, è consigliabile mantenere un sano scetticismo verso queste indiscrezioni.

La questione solleva anche interrogativi creativi interessanti: come potrebbe funzionare un adattamento cinematografico di Elden Ring, considerando che il gioco comunica gran parte della sua narrazione attraverso descrizioni di oggetti e ambientazioni? Forse un prequel incentrato su Marika, un documentario in stile Ken Burns sulla guerra tra Radahn e Malenia, o un film biografico sul personaggio di Boc? Le possibilità sono tanto numerose quanto affascinanti per i fan del titolo From Software.