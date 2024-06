Il futuro del PS VR2 è in bilico? Sony sembra aver tagliato i finanziamenti

Secondo un articolo di Android Central, che si basa su fonti anonime, Sony avrebbe deciso di ridurre significativamente i finanziamenti per il suo dispositivo di realtà virtuale, il PS VR2. La produzione del costoso accessorio sarebbe stata limitata, e attualmente, ci sono solo due titoli first-party in sviluppo.

Dopo il lancio di Horizon Call of the Mountain, l'impegno di Sony con il dispositivo sembrava ridursi, limitandosi principalmente alla conversione dell'intero Gran Turismo 7 per l'headset. Per il resto, il gigante giapponese ha prevalentemente fatto affidamento su sviluppatori terzi e indie per mantenere un calendario di rilasci abbastanza ricco per il dispositivo.

La situazione è divenuta più chiara quando il nuovo gioco di Astro Bot, sviluppato dallo studio giapponese Team ASOBI, è stato annunciato come gioco tradizionale e non per la VR, nonostante la sua popolarità fosse principalmente legata alla demo tecnologica su PS5, Astro's Playroom. Nicolas Doucet, direttore di Team ASOBI, ha dichiarato in un'intervista a Push Square che il nuovo progetto non era mai stato concepito per PS VR2, bensì come un'esplorazione più ampia dell'universo di Astro's Playroom.

Nonostante la riduzione del supporto diretto da parte di Sony, ci sono ancora alcuni giochi promettenti in arrivo per PS VR2, come Behemoth di Skydance. Inoltre, Sony sta sviluppando un adattatore che renderà l'headset compatibile con i PC. Tuttavia, con un sostegno quasi inesistente da parte del primo partito e una produzione hardware presumibilmente interrotta, il futuro non sembra particolarmente promettente per una piattaforma che resta tecnologicamente avanzata.

Il futuro di PSVR2, quindi, rimane incerto, e sta a Sony decidere come e se rilanciare l'investimento in questa tecnologia che, nonostante le difficoltà, continua a mostrare un notevole potenziale.