Dopo l’acquisizione da parte di Embracer Group del gruppo occidentale di Square Enix, in tanti si erano chiesti che fine avrebbe fatto Tomb Raider. Embracer d’altronde è una vera e propria holding, con diverse etichette che potevano svolgere il ruolo di publisher sulla nuova avventura di Lara Croft. Chiarezza fatta oggi, con un comunicato stampa lanciato nelle ultime ore e che dimostra come il futuro della serie sarà in realtà nelle mani di un “terzo incomodo”, ovvero Amazon.

L’annuncio è arrivato nel corso della giornata odierna, con una press release dove Amazon afferma che Tomb Raider sarà il primo gioco single player della sua line-up. Precedentemente Amazon ha pubblicato solamente giochi multiplayer, come per esempio Lost Ark e New World. Si tratta di una notizia sicuramente incredibile, perché delinea alla perfezione quello che sarà il futuro di Lara Croft, almeno a livello di mercato.

Visto il ruolo di Amazon, appare decisamente scontato che il prossimo gioco di Lara Croft sarà pubblicato anche su Amazon Luna. Il servizio in streaming del colosso dell’e-commerce (e non solo) non sta vivendo un grande periodo e forse proprio progetti del genere potrebbero spingerlo nella direzione giusta. Una visione che è sicuramente mancata a Google Stadia, che ha chiuso i battenti dopo tre anni di attività.

We are excited to announce that we have partnered with @CrystalDynamics on the next major entry in the @TombRaider series, which will continue Lara Croft’s saga in a single-player, story-driven multiplatform adventure. Learn more here!

https://t.co/Bk20OZzq6G pic.twitter.com/YZxuNMWldU — Amazon Games (@AMZNGameStudios) December 15, 2022

Al momento però non ci sono ulteriori dettagli. Il nuovo Tomb Raider non ha ancora una data di uscita (e neanche una finestra di lancio). Latitano informazioni su trama e avvenimenti che saranno presenti nel gioco, così come le varie informazioni a livello di ambientazione. Il 2023 potrebbe però essere l’anno giusto per vederlo in azione. E chissà che questa nuova partnership con Amazon (decisamente inaspettata) non porti a dei frutti sullo sviluppo, magari accorciando i tempi dello sviluppo. D’altronde, con un editore del genere, Crystal Dynamics potrebbe ricevere garanzie importanti per il futuro della serie.