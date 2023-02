Era il 21 ottobre 2016 quando debuttava sul mercato Civilization 6. A distanza di oltre sei anni da quel gioco, che ha riscosso un successo decisamente poco prevedibile rispetto ai piani iniziali, finalmente 2K e Firaxis Games hanno annunciato il sequel. Ebbene sì: il nuovo capitolo della serie è ufficialmente in sviluppo!

A svelarlo ci ha pensato proprio il team di sviluppo, insieme al publisher, sfruttando Twitter. “Il nuovo videogioco è in sviluppo”, si legge nel messaggio lanciato dall’account ufficiale di Sid Meier’s Civilization. Finisce qui: nessun dettaglio e nessun tipo di informazione, ma solamente l’ufficialità della ripresa dei lavori sulla serie. Le prime reazioni a caldo dei giocatori sono ovviamente entusiaste e ci fanno capire come la serie sia ancora non solo molto amata, ma decisamente desiderata.

Purtroppo l’annuncio si conclude qui, come abbiamo appena accennato poco sopra. Tuttavia, non c’è bisogno di disperarsi. Un simile annuncio è ovviamente la norma, soprattutto per prodotti che sono appena all’inizio del loro ciclo lavorativo. Con molta probabilità 2K potrebbe però decidere di mostrare il gioco da qui a un anno. L’estate 2023 resta sicuramente un’ipotesi molto remota, ma attenzione al PC Gaming Show 2023 (appuntamento oramai annuale dedicato proprio al mondo dei giochi per computer) oppure alla Gamescom 2023: sono due palchi decisamente importanti e che potrebbero rappresentare lo scenario ideale per un primo sguardo al nuovo titolo della serie.

Hot off the presses. Next Civ game in development!!!!!!! — Sid Meier's Civilization (@CivGame) February 17, 2023

Infine, i motivi di questo annuncio di venerdì pomeriggio potrebbe essere anche legato ai saldi di 2K su Steam. Il publisher del gioco ha infatti deciso di lanciare una serie di promozioni legati ai suoi videogiochi, tra cui figura proprio il sesto capitolo di Civilization con relative espansioni. Potete consultare tutti i giochi in saldo a questo indirizzo. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

