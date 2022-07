Quando Electronic Arts annunciò il ritorno della saga di Skate con un nuovo capitolo in sviluppo ormai un paio d’anni fa, gli appassionati di questo franchise e del mondo dello skateboarding non hanno potuto fare altro che esultare con discreto entusiasmo. Sapevamo che questo nuovo capitolo avrebbe necessitato di diverso tempo per essere sviluppato, ma finalmente il team che ci sta lavorando ha voluto condividere pubblicamente un primo importantissimo aggiornamento sul gioco in arrivo prossimamente.

Proprio in queste ore i ragazzi di Full Circle hanno pubblicato su YouTube un video molto particolare in cui ci mostrano il nuovo Skate in una versione pre pre pre alpha. Un modo alquanto originale di mostrare un gioco ancora in lavorazione, ma questa mossa ha un duplice scopo. In primis, il team ha voluto rendere noto in modo molto forte come lo sviluppo del gioco sta procedendo, e nel farlo ha costruito un video ad-hoc che mostra il titolo in azione.

Sebbene per la maggior parte del filmato vediamo uno Skate ancora spoglio e con dei modelli privi di texture meglio definite, possiamo comunque ammirare una serie di animazioni già molto convincenti e una libertà di movimento mai vista prima in un capitolo della serie. Nella parte finale del video, poi, i modelli e le texture diventano più definiti, permettendoci di vedere quali sono le basi di partenza di questa versione pre pre pre alpha del gioco.

Il secondo scopo di questo ritorno sulle scene di Skate è quello di proporre a tutti coloro che ne sono interessati di diventare insider e poter mettere le mani sul gioco provandolo e comunicando direttamente al team di sviluppo quali sono i pregi su cui puntare e le problematiche che vanno assolutamente limate per rendere il titolo un’esperienze indimenticabile. Per iscrivervi e avere una chance di poter giocare a Skate in queste sue prime fasi di vita vi basta fare un salto a questo indirizzo.