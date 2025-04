Il nuovo trailer di Doom è la gioia degli amanti di Chtulhu

DOOM si prepara a tornare, con un capitolo che promette di ridefinire i confini della serie. DOOM: The Dark Ages non rappresenta solo l'evoluzione naturale della saga, ma un vero e proprio salto quantico nell'esperienza di gioco che i fan hanno imparato ad amare negli ultimi decenni. Attraverso un trailer pubblicato in esclusiva sul blog di PlayStation (scelta insolita per un titolo Xbox Game Studios) Bethesda e iD Software hanno svelato il Cosmic Realm, un'ambientazione che trasporta il brutale sparatutto in una dimensione quasi lovecraftiana, popolata da architetture ciclopiche e orrori cosmici che attendono di essere annientati dal leggendario DOOM Slayer.

La pubblicazione di questo contenuto attraverso i canali di PlayStation rappresenta un'ulteriore conferma della politica multipiattaforma adottata da Microsoft negli ultimi anni. Una strategia che permette a un pubblico più ampio di accedere a titoli precedentemente confinati all'ecosistema Xbox, pur mantenendo l'identità originale delle produzioni id Software.

Con ben 22 livelli ricchi di azione frenetica, The Dark Ages si propone come l'esperienza DOOM più completa e articolata mai realizzata. Il game director Hugo Martin non ha esitato a definirlo "il miglior DOOM realizzato finora", una dichiarazione che aumenta ulteriormente le aspettative dei fan. L'introduzione del nuovo motore grafico idTech 8 permette di creare scenari più vasti e dettagliati, mantenendo al contempo la fluidità a 60 fps che ha sempre caratterizzato la serie.

Il Cosmic Realm rappresenta una delle novità più affascinanti: una dimensione alternativa che fonde elementi sci-fi con un'estetica quasi mistica, dove strutture monumentali e paesaggi onirici fanno da sfondo a battaglie ancora più intense. Questo ambiente non è solo un esercizio stilistico, ma un vero e proprio teatro di guerra con meccaniche di gioco specifiche che costringono il giocatore ad adattare il proprio stile di combattimento.

La violenza e la velocità rimangono il cuore pulsante di DOOM.

La narrazione sembra assumere un ruolo più centrale rispetto ai capitoli precedenti, con una storia che promette di essere "decisamente sopra le righe" e capace di contestualizzare la violenza perpetrata dal protagonista. Un elemento che potrebbe aggiungere profondità a un'esperienza tradizionalmente focalizzata sull'azione pura.

Sul fronte del gameplay, The Dark Ages introduce nuovi strumenti di morte che arricchiscono l'arsenale del DOOM Slayer. Lo Shield Saw, una sorta di scudo dotato di lama rotante, aggiunge un elemento difensivo al tradizionale approccio offensivo, mentre il flagello rappresenta un'arma da mischia che promette esecuzioni spettacolari. A questi si aggiungono nuovi fucili ancora non completamente svelati, che andranno a completare un arsenale già leggendario.

Le nuove ambientazioni portano con sé anche nemici inediti, progettati per mettere alla prova anche i giocatori più esperti. Il Cosmic Baron rappresenta una delle sfide più interessanti: dotato di poteri psionici in grado di bloccare i proiettili, costringerà il giocatore ad abbandonare la solita strategia "spara e muoviti" per adottare un approccio più tattico basato su parate e contrattacchi.

Ancora più inquietante è il Cacodemon, un ibrido tra dimensioni descritto come "una massa fluttuante di terrore telepatico". Questo nemico, avvolto da tentacoli e dotato di capacità telepatiche, sembra essere stato concepito specificamente per mettere alla prova i riflessi e la prontezza del giocatore, rappresentando un'evoluzione dei demoni che hanno popolato i capitoli precedenti.