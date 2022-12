Il 2022 videoludico sarà ricordato per essere stato un anno ricco grandi esperienze e annunci che rimarranno nella storia. Basti solo pensare che proprio nei primi mesi dell’anno Microsoft annunciò di star acquistando in un sol colpo tre colossi dell’intrattenimento come Activision, Blizzard e King. Oltre a questo, anche il Parlamento Europeo ha inziato ad analizzare il settore videoludico in modi sempre più minuziosi, e già in passato aveva preso in esame la questione loot box, e non solo.

Ora, stando a quanto afferma la redazione di Gamesindustry, scopriamo che questa settimana la commissione che si occupa al mercato interno e alla protezione dei consumatori del Parlamento Europeo ha chiesto l’attuazione di tutta una serie di regole, le quali dovranno proteggere i videogiocatori. La votazione ha avuto un grande sostegno, con 35 voti a favore, tre astensioni e nessuna votazione s sfavore.

La commissione europea ha citato nuovamente alcune delle tematiche già trattate e richieste in passato, come la presenza di informazioni chiare sui contenuti presenti nei videogiochi, le politiche su eventuali acquisti in-game e sulla nota questione loot box. Proprio su quest’ultimo tema, la commissione vuole “assicurarsi che gli sviluppatori di videogiochi evitino questo genere di design, il quale alimenta la dipendenza, e tengano conto dell’età, dei diritti e delle vulnerabilità dei bambini”.

La commissione, inoltre, ha posto l’accento anche su questioni relative alla protezione dei dati, sulla sicurezza degli utenti e sulla lotta alla discriminazione all’interno del settore videoludico. La cosa importante è che nella relazione proposta non si è mantenuto un atteggiamento critico verso il mondo dei videogiochi, anzi, all’interno del Parlamento Europeo questo viene ritenuto un “settore importante” ed anche stata suggerita la creazione di un premio annuale per sostenere questa industria.

