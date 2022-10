Ci risiamo: dopo qualche anno di calma piatta, in quest’ultimo periodo Hideo Kojima ha rimesso in moto la macchina di speculazioni attorno a quello che sarà il prossimo futuro delle sue produzioni. Giusto in questi giorni il noto game designer ha dato molto di cui discutere con poster misteriosi, sessioni di motion capture con attori molto famosi e tante foto apparse sui suoi profili social che fanno pensare che ci siano indizi nascosti in ogni dove.

In queste ore però c’è meno spazio alle speculazioni, e le attenzioni dei fan di questo mito del videogioco si sono convogliate in una recente intervista. Hideo Kojima è stato protagonista di una chiacchierata con la redazione di The Guardian, la quale ha toccato i punti giusti affinché il game designer potesse far emergere qualche nuova e interessante dichiarazione. Sappiamo che, molto probabilmente, Kojima Production sta lavorando a due nuovi giochi, uno con Sony e uno con Microsoft, ma cosa c’è di concreto in tutto ciò?

Purtroppo l’intervista non ci lascia con troppe informazioni, ma c’è un passaggio citato da Hideo Kojima che potrebbe scuotere la curiosità di molti. “È quasi come se fosse un nuovo medium. Se avrà successo cambierà le cose, non solo nell’industria dei giochi, ma anche nell’industria cinematografica”, ha dichiarato il noto game designer nipponico, lasciandoci immaginare che il suo prossimo progetto sarà un qualcosa che potrebbe trascendere il concetto di videogioco come lo conosciamo oggi.

C’è anche un altro passaggio dell’intervista che riteniamo importante, con Kojima che ha dichiarato quanto segue: “Puoi fare esperimenti di successo, ma c’è tanta differenza tra il fare un esperimento e creare un qualcosa che diventa parte dell’uso quotidiano”. Difficile dire, a oggi, a cosa si riferisca di preciso l’amato game designer, ma quel che è certo è che qualunque cosa vedremo da qui al prossimo futuro farà parlare e speculare molto gli appassionati.