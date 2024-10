Il prossimo Xbox Partner Preview è fissato per il 17 ottobre

Microsoft Gaming ha annunciato una diretta streaming di 25 minuti intitolata "Xbox Partner Preview" per il prossimo 17 ottobre alle 19:00 ora italiana.

L'evento, trasmesso su YouTube e Twitch, presenterà oltre una dozzina di nuovi trailer dei futuri giochi in arrivo su Xbox.

L'evento offrirà uno sguardo su numerosi titoli in arrivo sulla piattaforma Xbox.

Tra i contenuti più attesi, ci sarà il primo gameplay del DLC "The Lake House" di Alan Wake II e un nuovo trailer di Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii.

Verranno mostrati anche diversi boss di Wuchang: Fallen Feathers e alcune anteprime mondiali non ancora annunciate.

Questa presentazione rappresenta un'opportunità per i fan Xbox di scoprire le novità in arrivo e per gli sviluppatori partner di Microsoft di mostrare i loro progetti più recenti.

La durata contenuta dell'evento suggerisce un focus su trailer e anteprime come da tradizione per i recenti eventi di Xbox.