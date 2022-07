Il mondo dei videogiochi è sempre di più sotto tiro da parte degli hacker e così, dopo i furti di avvenuti in Nvidia a marzo del 2022, ora tocca a Bandai Namco. Il publisher di giochi come Elden Ring è stato infatti attaccato dal gruppo criminale Alphv, conosciuto anche come BlackCat. Altri editori e software house, o comunque realtà vicino al mondo del gaming, hanno già avuto a che fare con il gruppo in passato.

Non si conosce la natura dei dati rubati, ma possiamo provare a fare delle ipotesi. Con molta probabilità, infatti, Alphav ha rubato codici sorgenti dei giochi di Bandai Namco, oltre che ovviamente dati sensibili. Tutto dipende ovviamente dal tipo di furto e da come si è svolto, e se ha interessato anche i database relativi alle registrazioni degli utenti. Un problema che potrebbe portare alla release di pezzi di codice dei giochi, oltre che ovviamente alla rivendita di indirizzi mail e altri dati sensibili.

Come accennavamo in fase di apertura della notizia, Alphav fu protagonista di altri, numerosi attacchi. Oltre al publisher di Elden Ring, infatti, il gruppo hacker trafugò anche una serie di dati a Nvidia, chiedendo l’immediata release open source dei driver delle schede video. Un ricatto che con molta probabilità subirà anche Bandai Namco, anche se al momento i gruppi dedicati alla sicurezza sul web non hanno indicazioni in merito.

La sicurezza nel mondo dei videogiochi è da sempre un tema molto sensibile. Al di là degli utenti, sono proprio le grandi aziende a soffrire sempre di più questi attacchi hacker, volti al furto di dati sensibili e privati. Nel 2020 toccò a Capcom, mentre nel 2021 CD Projekt RED ed Electronic Arts si videro trafugati documenti, codici e molto altro. La sicurezza informatica sembra migliorarsi di giorno in giorno, ma come accade nella vita reale è praticamente impossibile portare a zero il numero dei crimini. Vi aggiorneremo non appena ci saranno ulteriori dettagli in merito a questo furto e sulle richieste da parte di Alphav. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.