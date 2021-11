Il teaser di GTA 6 sarebbe sotto il nostro naso ormai da giorni

Stando ad una nuova indiscrezione, GTA Trilogy avrebbe al suo interno un teaser di GTA 6. Da quando è stata pubblicata sul mercato la collection, oltre ad avere attirato intorno a sé alcune critiche tra cui un review bombing incredibile su Metacritic, si è anche resa protagonista a causa dei presunti easter egg che svelerebbero il prossimo capitolo della serie. E anche oggi, appunto, siamo qui a parlarvi di questo.

Stando a quanto riportato su Twitter, all’interno di una specifica location di San Andreas, un quadro svelerebbe l’ambientazione di GTA 6. Nelle foto presenti sul muro, infatti, sono presenti alcune foto incorniciate di vari location dei giochi di Rockstar Games. È possibile vedere, ad esempio, Guarma e la Los Santos del quinto capitolo. C’è però una foto che non è possibile attribuire a nessun luogo conosciuto dei giochi del team. “Non voglio dire che sia la location di GTA 6, ma è sicuramente realizzata meglio della location del quinto capitolo”, si legge nel tweet lanciato in pasto alla rete nelle ultime ore.

La speculazione aumenta. Secondo alcuni, infatti, il quadro starebbe ritraendo la casa di Golden Girls, che in italiano è stato adattato come Cuori senza età. Lo show televisivo, prodotto dal 1985 al 1992, era stato girato a Miami, che nell’universo di Grand Theft Auto è virtualmente conosciuta come Vice City. Tanti rumor vorrebbero il prossimo capitolo della serie proprio ambientato nella città che fece le fortune di Tommy Vercetti, dunque sì, altra benzina si aggiunge al fuoco.

the first two are Guarma, the third one is Los Santos in GTA V, and the las one I don’t recognize it, but it has good graphics, and looks modern, not like in gta vice city, san andreas, and 3, I really dont want to say gTa 6, but it does look better than gta v pic.twitter.com/YftN0AA7dK

— Estoy comiendo cemento (@Pollofrito69420) November 12, 2021