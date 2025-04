Xbox, ecco il bellissimo nuovo spot diretto da David Fincher

Nella frenesia della quotidianità metropolitana, dove rituali ripetitivi sembrano trasformare le persone in automi senza emozioni, la creatività pubblicitaria trova nuovi modi per raccontare l'evasione digitale.

Lo spot "Wake Up" realizzato per Xbox (che potete vedere qua), frutto della visione registica di David Fincher e Romain Chassaing, esplora questa metamorfosi attraverso una favola urbana contemporanea. Protagonista è Horatio, un ratto antropomorfo intrappolato in una routine alienante, che riscopre la propria umanità nascosta grazie all'esperienza videoludica condivisa, in una metafora visiva potente sulla capacità dei videogiochi di risvegliare connessioni emotive autentiche in un mondo sempre più meccanizzato.

La favola urbana dell'alienazione contemporanea

Lo spot si apre mostrando un panorama urbano popolato interamente da ratti antropomorfi. Horatio, il protagonista, affronta ogni giorno la stessa alienante sequenza: un pendolarismo soffocante in vagoni sovraffollati, la monotonia dell'ufficio con schermi e documenti, persino una pausa pranzo consumata distrattamente alla scrivania. La regia di Fincher si distingue per la meticolosa costruzione visiva di questo mondo parallelo, dove ogni dettaglio riflette la nostra realtà quotidiana trasfigurata in chiave animale.

Durante questa routine apparentemente immutabile, Horatio intravede figure misteriose - gli unici esseri umani in un mondo popolato da ratti. Questi enigmatici giocatori rappresentano lampi di umanità autentica in un contesto altrimenti meccanizzato. La narrazione procede con ritmo ipnotico, alternando momenti di grigiore quotidiano a questi fugaci avvistamenti che fungono da presagio di una trasformazione imminente.

Al termine della sua estenuante giornata, stanco ma desideroso di un'esperienza diversa, Horatio torna finalmente nel suo appartamento. È qui che avviene la svolta narrativa: accende la sua Xbox Series X e si connette con gli amici virtuali, pronti per una sessione di gioco condivisa.

La sequenza finale rivela la vera natura della metamorfosi: l'immersione nell'esperienza ludica condivisa risveglia l'umanità sopita di Horatio, mostrandoci che sotto le sembianze del ratto si celava da sempre un essere umano.

Nello spot si intravedono ulteriori piattaforme "Xbox" come una Asus ROG Ally, un PC e uno smartphone. Ovviamente c'è anche un velato riferimento alla console portatile di Xbox sviluppata da Asus ROG che verrà probabilmente annunciata quest'anno.