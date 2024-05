Resident Evil Code: Veronica: il remake sarebbe in sviluppo

Le ultime novità sulla celebre serie di videogiochi Resident Evil arrivano dal ben noto insider Dusk Golem. Nonostante alcune voci si siano rivelate infondate, tra le conferme spicca lo sviluppo di nuovi remake, tra cui quello attesissimo di Code: Veronica.

Contrariamente alle aspettative, Dusk Golem ha recentemente dichiarato che non dovremmo aspettarci l'annuncio di Resident Evil 9 per quest'estate. Le prime indiscrezioni, secondo l'insider, suggeriscono che l'annuncio del nuovo capitolo della saga potrebbe essere più distante nel tempo di quanto si pensasse. Inoltre, ha smentito le speculazioni riguardo a un remake di Resident Evil 1 e Resident Evil 5, affermando che al momento non sono in fase di sviluppo.

Le buone notizie arrivano dall'annuncio che Capcom sta lavorando su un remake di Resident Evil Zero e Code: Veronica. Questi progetti, emersi da conversazioni dietro le quinte con vari addetti ai lavori, sono stati confermati dopo essere stati oggetto di rumor per oltre un anno. Resta da vedere se questi titoli saranno inclusi tra i cinque giochi di Resident Evil attualmente in sviluppo da parte di Capcom.

Nonostante non ci sia ancora un annuncio ufficiale, si vocifera che Resident Evil 9 potrebbe vedere il ritorno di Leon S. Kennedy come protagonista, elemento che ha sollevato l'interesse dei fan della serie. Inoltre, c'è notizia che un fan appassionato abbia portato un episodio quasi dimenticato della saga, uscito quasi due decenni fa, su piattaforma PC, dimostrando la dedizione e l'entusiasmo che ancora circonda questi giochi.