In futuro Battlefield diventerà gratis? EA ci pensa

Con Call of Duty Warzone Activision ha fatto il vero colpaccio, evolvendo una saga storica come quella di COD in un free-to-play completamente gratuito. Una mossa del genere starebbe facendo seriamente pensare anche a EA di proporre una versione gratis di Battlefield in futuro.

Ad oggi sappiamo che le tre modalità principali presenti nel nuovo Battlefield 2042 saranno: All-Out Warfare con partite da 128 giocatori, Portal e Hazard Zone, ma nessuna di queste offrirà ai giocatori un’esperienza free-to-play.

A quanto pare, però, sembra che EA stia effettivamente prendendo in considerazione di inserire una componente F2P nel futuro di Battlefield. La dichiarazione è emersa all’interno dell’ultimo rapporto trimestrale dell’editore, con il CEO di EA Andrew Wilson che ha affermato come avrebbe senso per il franchise avere una componente gratuita in futuro.

Non è chiaro se questi componenti free-to-play saranno aggiunti in un prossimo capitolo principale della saga, o se il tutto prenderà vita con un titolo in stile Warzone. Ad oggi però un titolo gratuito della serie è già stato annunciato, e si tratta del nuovo Battlefield Mobile.