Indiana Jones and the Great Circle: trailer e periodo di uscita annunciati ufficialmente

Dopo un'attesa durata anni, MachineGames, lo sviluppatore del nuovo corso della serie di Wolfenstein, ha finalmente svelato il primo trailer al tanto atteso gioco dedicato a Indiana Jones: "Indiana Jones and the Great Circle", rivelando inoltre che l'uscita del gioco è prevista entro la fine del 2024.

Il corposo trailer inizia con una scena intensa, mostrando Indy sepolto fino alle spalle nel deserto. Sebbene non venga mostrato come si liberi da questa situazione critica, il filmato continua a rivelare momenti epici.

Harrison Ford, l'iconico interprete di Indiana Jones, è stato accuratamente ricreato nel gioco dal team di MachineGames, il quale però ha optato per un titolo in prima persona, che sfrutterà la terza solo in specifici momenti.

Nel trailer si susseguono esplorazioni di templi, l'utilizzo dell'iconico frustino per intrappolare nemici, scazzotate con i nazisti e una serie di interessanti puzzle ambientali. L'immancabile frustino di Indy, inoltre, sarà utilizzato anche per il combattimento diretto, come strumento di distrazione e per spostarsi nelle aree di gioco.

La trama si posizionerà cronologicamente tra "I predatori dell'arca perduta" e "L'ultima crociata" e vede Indy seguire le tracce di un misterioso criminale che ha trafugato un'artefatto misterioso.

La storia, come da prassi, si svilupperà attraverso varie località, inclusi il Vaticano, l'Egitto e l'Himalaya, garantendo ai giocatori tutti quegli aspetti che resero immortale la trilogia originale.

MachineGames ha enfatizzato l'approccio cinematografico e ricco d'azione del gioco, cercando di catturare lo spirito dei film. Il coinvolgimento di stuntman per le sequenze più fisiche è evidente, e il gameplay si alterna principalmente tra la prospettiva in prima persona e occasionali momenti in terza persona per garantire proprio un'esperienza più cinematografica.

Il titolo è stato prodotto da Todd Howard in collaborazione diretta con la Lucasfilm, la colonna sonora, invece, sarà curata da Gordy Haab, più volte nominato ai Grammy, il quale mira a catturare l'essenza delle composizioni di John Williams, celebrandole in maniera del tutto inedita.

Il trailer introduce anche due nuovi personaggi: Gina, una reporter investigativa con un interesse personale nell'indagine di Indy, e il villain Emmerich Voss, ossessionato dalla manipolazione della mente.

Infine, per chi se lo stesse ancora chiedendo, Indiana Jones and the Great Circle, per quanto inizialmente concepito come titolo multipiattaforma, sarà un'esclusiva per console Xbox, in seguito all'acquisizione di Zenimax da parte di Microsoft.