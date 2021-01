The Elder Scrolls 6: Bethesda ha svelato l’ambientazione?

Se c’è un gioco che sappiamo essere in sviluppo da diversi anni, ma di cui ne conosciamo solamente l’esistenza, quello è The Elder Scrolls 6. Quando Bethesda annunciò il titolo nel 2018, lo fece mostrandoci un brevissimo teaser che ci lasciò solamente con un logo. A mancare all’appella sono ancora una marea di informazioni, ma a quanto pare sembra che la stessa compagnia da poco acquisita da Microsoft abbia di recente lanciato un indizio.

Il tutto è avvenuto sull’account Twitter di Bethesda, dove negli scorsi giorni è apparso un nuovo post accompagnato da un’immagine che ha fin da subito stuzzicato i fan del brand. Come potete vedere poco sotto, l’immagine di una mappa è subito diventata la protagonista indiscussa del post. Oltre a ciò, il tutto è stato accompagnato dalle seguenti parole: “Trascrivi il passato e mappa il futuro. Un felice anno nuovo!”

Transcribe the past and map the future. 📖

Here's to a Happy New Year!🕯 pic.twitter.com/bL44CzLDIE — The Elder Scrolls (@ElderScrolls) December 31, 2020

Stando ad alcune speculazioni che sono partite dall’immagine, sembra che le luci presenti in essa siano dei riferimenti sia al passato che al futuro del brand GDR di Bethesda. Secondo diversi giocatori, infatti, la luce posizionata più in basso si riferirebbe all’ambientazione di The Elder Scrolls 6, e stando alla topografia del mondo di gioco del brand, lì dovrebbe trovarsi la regione di Hammerfell.

Che sia quindi Hammerfell la regione protagonista del prossimo The Elder Scrolls 6? Difficile dirlo con certezza e avendo in mano così poche informazioni ufficiali, ma è altamente probabile che ci stiamo avvicinando sempre di più ad un annuncio corposo da parte di Bethesda, che stando a diversi rumor starebbe lavorando anche a Fallout 5. Cosa ne pensate di questa immagine pubblicata di recente dalla compagnia americana? Credete che sia tutto un indizio sull’ambientazione di The Elder Scrolls 6? Diteci la vostra con un commento.