Indiana Jones e l'Antico Cerchio, come guadagnare soldi velocemente | Guida

In Indiana Jones e l'Antico Cerchio, il denaro è una risorsa fondamentale per acquistare oggetti, libri e altre risorse utili durante la tua avventura. Puoi trovarlo esplorando ogni angolo del mondo di gioco, risolvendo enigmi e affrontando sfide. In questa guida vi spiegheremo i metodi più efficaci per accumulare denaro, i luoghi migliori dove trovarlo e tutto quello che c'è da sapere sulle diverse valute presenti nel gioco.

Come guadagnare soldi facilmente

Apri casse e casseforti

Le casse e le casseforti spesso contengono denaro sotto forma di sacchetti di monete, mazzette di contanti o persino lingotti d’oro. Molte casse possono essere aperte liberamente, ma alcune richiedono un codice, che si ottiene risolvendo enigmi. Tutte le casseforti necessitano di un codice e spesso sono collegate a un mistero da risolvere.

Colpisci scatole con lucchetto

Durante il gioco troverai diverse scatole più piccole dotate di lucchetto. Per aprirle, usa un’arma da mischia per colpirle. Queste scatole spesso contengono denaro, quindi cerca di aprirle appena le trovi. Fai attenzione però: se ci sono nazisti nelle vicinanze, potrebbero interpretare il tuo comportamento come aggressivo e reagire di conseguenza.

Recupera denaro dai campi nazisti

I campi e le tende dei nazisti spesso contengono denaro in sacchetti o mazzette abbandonati. Assicurati che non ci siano nemici nei paraggi prima di raccogliere il denaro. Se vieni visto, il gioco ti segnalerà con un avviso di “Furto” e i nazisti reagiranno immediatamente, anche se indossi un travestimento.

Partecipa ai combattimenti clandestini

Un altro modo per guadagnare denaro è partecipare ai combattimenti nei circoli di lotta clandestini, i quali si trovano in ogni location principale del gioco e richiedono un travestimento per poter entrare. Vincere i combattimenti ti farà guadagnare un po’ di soldi, però il numero di match è limitato, quindi non puoi fare affidamento su questa strategia per guadagni infiniti (ci sono 3 lotte per ogni fight club).

Altre cose da sapere sui soldi in Indiana Jones e l'Antico Cerchio

Il denaro nel gioco è limitato: raccogliendo tutto quello disponibile in ogni località, dovresti avere abbastanza risorse per acquistare tutti i libri necessari. Al momento non esistono metodi per generare denaro illimitato, ma nuovi metodi di guadagno potrebbero essere aggiunti con i DLC futuri.

Inoltre, ogni località del gioco utilizza una valuta specifica, che non può essere trasferita tra i luoghi. Ad esempio, il Vaticano utilizza la Lira, Giza la Sterlina egiziana, e Sukhothai il Baht. I commercianti accetteranno solo la valuta locale o, in alcuni casi, bottiglie di medicinali come baratto. Se decidi di tornare in una località già visitata, il denaro raccolto precedentemente sarà ancora disponibile.

Usa questi suggerimenti per massimizzare il tuo bottino e prepararti al meglio per le avventure di Indiana Jones e l'Antico Cerchio!