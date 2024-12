Indiana Jones e l'Antico Cerchio: i requisiti PC sono particolarmente esosi

Bethesda e MachineGames hanno rivelato i requisiti di sistema completi per la versione PC di Indiana Jones e l'Antico Cerchio (acquistabile su Amazon), il nuovo atteso videogioco in uscita il 9 dicembre per PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

I requisiti spaziano dalle specifiche minime per giocare a 1080p e 60 fps con dettagli bassi fino a quelle necessarie per il 4K a 60 fps con impostazioni ultra, includendo anche le configurazioni consigliate con e senza ray tracing attivo. Un dettaglio importante è che dai requisiti raccomandati per il 1440p in su sono necessari 32 GB di RAM.

Per soddisfare i requisiti minimi a 1080p/60fps con dettagli bassi, servirà un processore Intel Core i7-10700K o AMD Ryzen 5 3600, 16 GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER o AMD Radeon RX 6600.

I requisiti raccomandati per giocare a 1440p/60fps con dettagli alti salgono invece a un Intel Core i7-12700K o AMD Ryzen 7 7700, 32 GB di RAM e una NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti o AMD Radeon RX 7700 XT.

Per giocare in 4K/60fps con dettagli ultra senza ray tracing, il gioco richiede un processore Intel Core i7-13900K o AMD Ryzen 7 7900X, sempre 32 GB di RAM e una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 o AMD Radeon RX 7900 XT.

Attivando il ray tracing completo, tuttavia, sarà necessario equipaggiarsi con il top di gamma attuale, ovvero una NVIDIA GeForce RTX 4090 con 24 GB di VRAM.

È interessante notare come i requisiti per il ray tracing prevedano l'utilizzo delle tecnologie DLSS e Frame Generation di NVIDIA per mantenere prestazioni elevate anche con effetti grafici avanzati attivi.

Indiana Jones e l'Antico Cerchio sarà disponibile dal 9 dicembre su PC, Xbox Series X|S e Game Pass, con la versione PS5 prevista per la primavera 2024.