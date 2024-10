Industry Giant 4.0 | Provato

Forse molti di voi non conoscono Industry Giant, un franchise gestionale nato nel 1997 da JoWooD Productions. Il gioco permette ai giocatori di gestire una propria azienda, con l'obiettivo di farla crescere e prosperare attraverso il controllo della produzione, distribuzione e vendita di beni.

La serie è ancora viva e vegeta e dopo 27 anni siamo pronti ad abbracciare il quarto capitolo. Industry Giant 4.0 è un simulatore di gestione aziendale sviluppato dai ragazzi di Berlino di CodeCraft Studios, e pubblicato da BrightMind Productions. Il lancio è previsto per il 24 ottobre su PC, e abbiamo avuto l'opportunità di testare la demo del gioco, che si presenta come un capitolo interessante (e anche piuttosto complesso).

Un Nuovo Inizio

Per chi non conoscesse Industry Giant, è giusto sapere che l'idea del gameplay è abbastanza banale: costruire un impero industriale, gestendo i trasporti, la produzioni e anche la vendita.

Industry Giant 4 presenterà al lancio 60 beni da gestire, 25 diverse industrie e ben 30 trasporti (treni, camion e quant'altro). Avremo fattorie, miniere, fabbriche enormi e tanto altro. La parte più divertente è che il tutto i sviluppa attraverso diversi anni storici. Per farci un esempio, nella demo abbiamo vissuto gli anni '50, all'alba della Quarta Rivoluzione Industriale.

Il gameplay vero e proprio

La mappa provata era limitatamente grande, circa 9km², ma è giusto sapere che la versione completa vedrà il tutto aprirsi fino a un massimo di 100 km² (quindi, enorme) dove dovremo controllare diverse città, paesi e zone.

Inizialmente ci è stato chiesto di scegliere una filosofia aziendale, una scelta pensata per influire sull'andamento del gioco, includendo eventi, politiche e condizioni finanziarie. Successivamente ci è stato chiedo di iniziare a costruire le prime fattorie, i campi e il tipo di prodotto da "produrre". La costruzione è intuitiva, non richiede particolari doti e avviene tutto molto rapidamente.

Come nei precedenti Industry Giant, i passi successivi sono in realtà facilmente capibili: costruire uno stoccaggio, trasporti (creando una linea che spieghi al gioco dove ritirare il tutto e dove consegnare le merci) e successivamente i negozi per vendere il tutto.

Questo vale sia per il cibo che per le materie prime, come il legno, il ferro e qualsiasi altra filiale produttiva. Spesso, chiaramente, bisogna passare da un centro di lavorazione (come per il legno che può diventare, per esempio, una risorsa per realizzare mobili).

Per noi, che conosciamo il genere, è stato tutto molto semplice capire il funzionamento del gioco. Ma è necessario sottolineare che il tutorial non ci ha particolarmente convinto come chiarezza e forse molti giocatori potrebbero trovarlo un po' complesso da capire, almeno inizialmente. Tra l'altro, la mancanza dell'italiano potrebbe essere un ostacolo in più per il pubblico del nostro paese.

Per il resto non abbiamo riscontrato troppe criticità, a parte forse un leggero bug sui camion che non riuscivano a ritirare le merci per consegnarle (forse a causa di un percorso non troppo chiaro). Una volta rifatto, il tutto ha funzionato regolarmente.

Va comunque sottolineato che è uno di quei titoli complessi, dove all'inizio può funzionare tutto a meraviglia e improvvisamente un piccolo errore o intoppo produttivo può letteralmente frenare tutto il meccanismo, portando alla bancarotta.

Piccolo accenno sulla componente grafica. Industry Giant 4.0 non è certamente il miglior gestionale che abbiamo visto a livello puramente estetico, ma si difende comunque molto bene, con cambi stagionali e presenza di neve, pioggia e quant'altro (che influiscono anche sui trasporti stessi). Essendo un titolo molto grande, occorrerà attendere la release finale per verificare che l'ottimizzazione completa sia accettabile.

Tirando le somme

La demo di Industry Giant 4.0 lascia intuire un gioco perfetto per i fan dei simulatori di gestione. Tuttavia, la curva di apprendimento sembra piuttosto ripida e il tutorial lascia ancora un po' a desiderare. Nonostante le difficoltà iniziali, una volta compresi i meccanismi, il gioco potrebbe offrire molte ore di divertimento come i suoi predecessori. Per ora è abbastanza presto per giungere a conclusioni, ma se amate il genere, potreste quantomeno valutare di inserire nella "lista dei desideri" di Steam.