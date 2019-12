Instant Gaming, al via un nuovo giveaway: scegli un gioco e ottienilo gratis

Siamo a Natale, un periodo a base di regali, festività e tempo libero per dedicarsi ai propri giochi preferiti. Una delle sensazioni più belle è regalarsi il gioco che tanto attendevamo, magari sfruttando qualche offerta speciale. Cosa c’è di meglio di tutto questo? Ottenere gratis il videogioco. Ora, Instant Gaming ci dà questa possibilità con un nuovo giveaway: tutto quello che si deve fare è scegliere un gioco tra quelli disponibili e attendere la fine dell’evento; se si è fortunati, lo si otterrà senza spendere nemmeno un centesimo.

Precisamente, però, come funziona? Per iniziare, dovete raggiungere il sito di Instant Gaming. Una volta all’interno della pagina, dovete sfruttare la barra di ricerca che appare sotto il conto alla rovescia per trovare il gioco che vi interessa: ovviamente non sono disponibili tutti i giochi esistenti, ma sono comunque moltissimi e sono incluse opere molto recenti. Una volta selezionato il videogame di vostra preferenza, dovete premere sul pulsante che appare.

Per sapere se avete vinto, dovete attendere la fine del giveaway, posta chiaramente al 31 dicembre 2019 alle 23:59. Per aumentare le vostre possibilità di vittoria, potete eseguire delle azioni aggiuntive, come ad esempio seguire la pagina Twitter di Instant Gaming, quella Instagram, oppure condividere su Facebook e su Twitter questo giveaway. In totale, avrete quindi quattro possibilità aggiuntive di vincere.

Per poter partecipare è necessario essere maggiorenni. La comunicazione della vittoria avverrà tramite email. Se è un gioco PC, ricordatevi di verificare che la vostra macchina da gioco soddisfi almeno i requisiti minimi.