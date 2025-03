InZOI: il rivale di The Sims domina la classifica di Steam prima del lancio

L'industria dei simulatori di vita sta per assistere a un cambiamento epocale che potrebbe ridisegnare completamente gli equilibri di un genere dominato per decenni da un solo titolo. InZOI, l'ambizioso progetto di Krafton in uscita tra pochi giorni, non è più solo una promessa ma un vero e proprio fenomeno in grado di catalizzare l'attenzione della community videoludica mondiale.

L'interesse per questo nuovo simulatore ha, infatti, raggiunto livelli senza precedenti, tanto da scalzare giganti del calibro di Elden Ring Nightreign dalla vetta delle classifiche di Steam, diventando il gioco più desiderato sulla piattaforma a pochissimi giorni dal suo debutto.

Per oltre vent'anni, The Sims ha regnato incontrastato nel panorama dei life simulator, creando un'esperienza che ha definito un intero genere. InZOI si presenta ora come il primo vero sfidante, proponendo un'alternativa che, pur mantenendo gli elementi fondamentali del genere, offre un approccio più realistico e tecnicamente avanzato alla simulazione della vita quotidiana.

A differenza del suo illustre predecessore, il titolo di Krafton punta a un'esperienza leggermente più radicata nella realtà, pur non rinunciando alla profondità e alla varietà che hanno reso The Sims un fenomeno culturale. Il sistema di creazione dei personaggi, denominati "Zois", offre un livello di dettaglio straordinario, permettendo di personalizzare ogni aspetto fisico dei propri avatar virtuali.

La gestione dei bisogni fisici e mentali, la costruzione e decorazione delle abitazioni, e lo sviluppo di relazioni interpersonali rappresentano solo la base di un'esperienza che promette di essere estremamente coinvolgente e ricca di possibilità.

Personalizzazione senza precedenti

Ciò che distingue veramente InZOI dalla concorrenza è l'incredibile arsenale di strumenti di personalizzazione messi a disposizione dei giocatori. Le città in cui si svolge il gioco possono essere modificate secondo i propri gusti, trasformandole da metropoli ordinate e pulite a scenari post-apocalittici devastati.

Anche gli elementi ambientali come il meteo e persino la densità degli alberi sono personalizzabili, offrendo un controllo quasi totale sull'ambientazione. La libertà creativa offerta è semplicemente rivoluzionaria per il genere, superando di gran lunga quello che The Sims ha proposto finora senza ricorrere a mod esterne.

Un'app mobile consente persino di catturare il proprio volto e trasferirlo ai personaggi, mentre un software di motion tracking permette di creare animazioni ed emote personalizzate. Ma l'elemento più controverso e potenzialmente rivoluzionario è l'implementazione dell'intelligenza artificiale generativa, che consente di creare texture e asset semplicemente attraverso prompt testuali.

Il successo di InZOI si è manifestato in modo eclatante nelle ultime settimane. Se fino a pochi giorni fa occupava la quarta posizione nella classifica dei giochi più desiderati su Steam, l'ondata di anteprime positive e il rilascio di una demo gratuita, che permette di provare gli strumenti di creazione dei Zoi e di costruzione, hanno catapultato il titolo direttamente al primo posto.

Questo improvviso balzo in avanti ha permesso a InZOI di superare non solo Elden Ring Nightreign, spin-off cooperativo di uno dei giochi più acclamati di sempre, ma anche Deadlock, il popolare shooter MOBA ancora tecnicamente inedito di Valve, e l'attesissimo Hollow Knight Silksong. Un risultato straordinario per un gioco che appartiene a un genere considerato di nicchia rispetto ai blockbuster d'azione.

Con il lancio in accesso anticipato previsto per venerdì 28 marzo, restano diverse incognite sul futuro di InZOI. Come reagiranno i fan di lunga data di The Sims? L'uso dell'intelligenza artificiale generativa sarà accolto positivamente o solleverà controversie? E, soprattutto, quale sarà l'affluenza di giocatori quando il titolo sarà finalmente disponibile?

Le premesse sembrano promettere numeri da record, ma solo il tempo dirà se InZOI riuscirà davvero a spodestare il re indiscusso dei simulatori di vita o se si ritaglierà semplicemente il suo spazio all'interno del genere.