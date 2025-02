InZOI sta per arrivare, annunciato l'accesso anticipato

InZOI, l'ambizioso progetto di Krafton, aprirà finalmente le sue porte ai giocatori il 28 marzo a mezzanotte, quando verrà lanciato ufficialmente in accesso anticipato. Dopo settimane di indiscrezioni e comunicazioni frammentarie, principalmente diffuse attraverso il canale Discord degli sviluppatori, l'azienda ha finalmente confermato la data con un annuncio ufficiale sul sito del gioco. Questo titolo si propone come un'evoluzione sofisticata nel campo delle simulazioni di vita, con l'ambizione di sfidare direttamente colossi del settore come The Sims.

Un grande evento di presentazione

Prima del debutto ufficiale del gioco, gli appassionati potranno assistere a uno showcase speciale fissato per il 19 marzo alle ore 2:00 del mattino. Questo evento, trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale di inZOI, rappresenterà un'occasione imperdibile per scoprire tutti i dettagli relativi all'accesso anticipato.

Durante la presentazione, Krafton svelerà informazioni cruciali sul prezzo, sui contenuti disponibili al lancio e sulla tabella di marcia degli aggiornamenti futuri. Gli sviluppatori hanno anche promesso un "first look" esclusivo, probabilmente costituito da diverse sessioni di gameplay che mostreranno le potenzialità del titolo in modo più approfondito rispetto ai brevi teaser diffusi finora.

Lo showcase sarà disponibile in sei lingue diverse (coreano, inglese, giapponese, spagnolo, tedesco e cinese), sebbene l'italiano non figuri tra queste. Un'occasione importante per gli interessati, considerando che mancano solo dieci giorni tra l'evento di presentazione e il rilascio effettivo dell'accesso anticipato.

Le aspettative sono alte per questo potenziale rivale di The Sims.

Primi passi nel mondo di inZOI

In attesa del lancio, i giocatori hanno già avuto modo di familiarizzare con alcuni aspetti del gioco grazie al Character Studio di inZOI. Questo strumento ha permesso agli utenti di creare in anticipo i propri personaggi, offrendo un primo assaggio di quello che sembra essere un sistema di personalizzazione estremamente dettagliato e versatile.

Oltre alla creazione dei personaggi, i fortunati che hanno potuto testare questa anteprima hanno avuto l'opportunità di esplorare brevemente il mondo di gioco, descritto come notevolmente simulato e ricco di dettagli. Le prime impressioni suggeriscono un livello di realismo e interattività ambientale superiore a quanto visto in altri titoli del genere.

Il breve teaser trailer rilasciato contestualmente all'annuncio della data ha ulteriormente acceso l'entusiasmo, mostrando scorci di un universo videoludico curato nei minimi particolari, dove la simulazione della vita quotidiana sembra raggiungere nuovi standard di realismo e possibilità creative per i giocatori.

Con l'avvicinarsi della data di lancio, cresce l'attesa per scoprire se inZOI riuscirà effettivamente a imporsi come un degno concorrente nel campo delle simulazioni di vita, un genere dominato da anni da pochi titoli consolidati ma sempre alla ricerca di innovazioni significative.