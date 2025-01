Star Wars Jedi Survivor: ci sono voluti due mesi, ma ora funziona regolarmente su PS5 Pro

Respawn Entertainment ha rilasciato un importante aggiornamento per Star Wars Jedi: Survivor (acquistabile su Amazon) su PlayStation 5 Pro. La patch 1.000.013, pubblicata il 15 gennaio 2025, risolve diversi problemi tecnici riscontrati sulla versione potenziata della console Sony.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

L'update affronta specificamente le criticità emerse su PS5 Pro, che persistevano da novembre 2024. Tra i miglioramenti apportati, la Respawn ha implementato la versione più recente di PSSR, ridotto lo sfarfallio del fogliame e della nebbia volumetrica, e ottimizzato i riflessi sul fiume Koboh.

L'annuncio è stato dato tramite Reddit dall'account ufficiale EA-StarWars, che ha dichiarato: "Speriamo che l'inizio del 2025 sia per voi positivo". L'intervento si è reso necessario per allineare le prestazioni del gioco alle potenzialità della PS5 Pro, dopo mesi di segnalazioni da parte della community.

Questo aggiornamento è esclusivo per la versione PS5 Pro e non riguarda le edizioni per PC o Xbox Series X|S. Gli sviluppatori auspicano che l'ottimizzazione risolva definitivamente i problemi riscontrati, migliorando l'esperienza di gioco sulla piattaforma Sony.

Nonostante gli sforzi per migliorare Star Wars Jedi: Survivor, la serie Star Wars nei videogiochi sembra attraversare un momento difficile. Star Wars Outlaws, altro titolo del franchise, non è riuscito a entrare nella top 40 dei giochi più venduti in Europa nel 2024, confermandosi un insuccesso commerciale.

Quantomeno, il gioco di Respawn, sembra aver raggiunto gli obiettivi prefissati, vendendo bene e convincendo critica e pubblico. Il team è considera ancora oggi uno dei migliori studi di EA, ora impegnato sul terzo capitolo del franchise e chissà... magari sul tanto chiacchierato e desiderato Titanfall 3.

È molto probabile di vedere un annuncio relativo al loro nuovo gioco entro la fine dell'anno o massimo entro la metà del 2026. A ogni modo vi terremo costantemente informati se ci dovessero essere novità in tal senso.