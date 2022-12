Ci sono voluti anni, ma alla fine ci siamo: Ken Levine, il papà di BioShock, autore e director di quella serie rimasta nel cuore di tantissimi giocatori, ha presentato ufficialmente il suo nuovo progetto. Chiamato Judas, si tratta di un nuovo videogioco che richiama i lavori precedenti dello sviluppatore statunitense, sviluppato dal suo nuovo studio, Ghost Story Games e in arrivo prossimamente su console di nuova generazione e ovviamente PC.

Come riportato dal team di sviluppo, Judas è un gioco strettamente single player, dal forte impatto narrativo. “Una navicella disintegrata e un disperato piano per scappare. Sei il misterioso e turbolento Judas e la tua unica speranza per sopravvivere e di instaurare o rompere relazioni con il tuo peggior nemico”, si legge nella descrizione del gioco. Il tutto, ovviamente, resta chiaramente un mistero: chi è davvero Judas e chi saranno questi personaggi con cui ci andremo a relazionare? Difficile da capirlo, ma siamo sicuri che il gioco ci guiderà alla scoperta di ogni passaggio.

Purtroppo, almeno per ora, non è possibile entrare in possesso di ulteriori dettagli. Judas è stato presentato con un primo trailer, decisamente interessante e che ci ha mostrato diversi ambienti di gioco, oltre che alcuni personaggi. Siamo abbastanza sicuri che il filmato (che trovate poco più in basso) abbia catturato l’attenzione di diversi videogiocatori, ma è chiaro che al momento sarà necessario attendere ulteriori informazioni.

Il nuovo progetto di Ken Levine è stato finalmente annunciato questa sera, ma alla sua uscita manca ancora del tempo. Al momento il gioco è ancora privo di una vera e propria data di lancio, ma speriamo vivamente che Ghost Story Games possa darci qualche aggiornamento il prima possibile. Comunque sia è sempre bello sapere che uno degli autori più prolifici e più premiati della storia sia finalmente tornato in attività.