Alcuni mesi fa, vi abbiamo mostrato cosa è in grado di fare Dreams nella creazione di scene. L’opera in questione era un primo piano del famosissimo T-Rex di Jurassic Park. Adesso, Krenautican, l’autore di quel post, ha completato il lavoro. In un video rilasciato sul suo canale YouTube, infatti, il fan ha mostrato tutto il processo di creazione dell’intera scena.

Generiche

Dreams è una sorta di tool creativo sotto forma di videogioco. Sviluppato da Media Molecule e pubblicato nel 2020, infatti, il titolo permette di ricreare pressappoco qualsiasi cosa sfruttando il suo editor e il nostro pad. Da scene di film, come nel caso di Jurassic Park, immagini statiche e interi videogiochi, le possibilità offerte da Dreams sono praticamente infinite. Se già la creazione di Krenautican era impressionante nel suo stato incompleto, nel video condiviso di recente si percepisce al meglio il lavoro svolto nella sua creazione.

Il video ricrea la famosa scena del cult di Spielberg in cui il T-Rex fugge dal suo recinto. Trovare le differenze tra la versione fatta su Dreams da Krenautican e l’originale Jurassic Park è veramente una sfida. Inoltre, l’utente ha inserito nel video anche alcuni dettagli del processo creativo. Possiamo dunque assistere alle diverse fasi di illuminazione, animazione e rendering finale arricchite dal commento dell’autore che spiega alcuni trucchi con i quali ha ottenuto il risultato che si può apprezzare al termine della clip.

Gli ultimi tre minuti di questo video, infatti, mostrano un vero e proprio trailer di gameplay per quello che Krenautican chiama Jurassic Park: Operations. Qui possiamo impersonare uno degli addetti ai recinti del parco, mandato all’interno della recinsione contenente il T-Rex. È interessante notare come, oltre ad aver realizzato una scena non presente nel film, l’utente sia riuscito anche a far si che i personaggi reagiscano alle azioni del giocatore (ad esempio quando la Jeep viene tamponata). Sicuramente, vedere una versione completa di questo gioco sarebbe una gioia per tutti i fan della serie.