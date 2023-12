Jurassic Park Survival ci fa tornare a Isla Nublar durante i TGA 2023

Durante The Game Awards 2023 è stato svelato "Jurassic Park: Survival", un nuovo action-adventure singleplayer basato sulla celebre saga cinematografica, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il trailer rilasciato durante l'annuncio ha dato un assaggio dello spettacolare gameplay dall'elevato tasso adrenalinico

Il gioco riporta i giocatori a Isla Nublar, dopo gli eventi del primo film del 1993, offrendo una prospettiva in prima persona attraverso gli occhi della dottoressa Maya Joshi. Rimasta sull'isola senza essere stata evacuata, si trova ora a fronteggiare i pericoli rappresentati dai voraci dinosauri che popolano l'isola.

"Jurassic Park: Survival" promette un'esperienza immersiva, consentendo ai giocatori di esplorare l'intera Isla Nublar e visitare le iconiche location del film.

Tuttavia, l'isola è piena di pericoli, con dinosauri affamati che rappresentano minacce costanti e permettono, almeno nel trailer mostrato, di rivivere alcune fra le più iconiche scene del film in prima persona.

La sopravvivenza sarà il fulcro del gameplay, richiedendo cautela e astuzia per eludere i predatori e sfuggire alle loro letali capacità. Il gioco promette un'esperienza coinvolgente, combinando la tensione della sopravvivenza con l'esplorazione dei luoghi familiari della saga.

Il ritorno a Isla Nublar, e l'esperienza in prima persona attraverso gli occhi di Maya Joshi promettono un'immersione totale nella saga di Jurassic Park. La prospettiva di affrontare i dinosauri in un'avventura di sopravvivenza che ci ha ricordato il mai troppo lodato Alien Isolation, ci ha reso ansiosi di esplorare questa nuova incarnazione del mondo di Jurassic Park, seppur, almeno per il momento, è ancora presto per esultare.