Kamiya sogna di fare un remake del primo Devil May Cry

La creazione di un classico videoludico è un'eredità che pesa sulle spalle di chi l'ha concepito. A volte, guardandosi indietro, gli stessi autori riconoscono quanto sia invecchiato il proprio lavoro, pur mantenendo intatto l'affetto verso la propria creazione. È questo il caso di Hideki Kamiya, visionario game director che ha plasmato alcuni dei titoli più influenti della storia videoludica, il quale ha recentemente confessato il desiderio di rimettere mano alla sua prima grande opera action.

Durante l'ultimo episodio del suo show su YouTube, Kamiya ha espresso senza mezzi termini la volontà di ricreare da zero il primo capitolo di Devil May Cry, ammettendo che l'originale "si sente davvero come un gioco progettato 24 anni fa". Una rivelazione che arriva in un momento particolarmente significativo della sua carriera, dopo aver annunciato lo scorso dicembre una nuova collaborazione con Capcom, casa produttrice che aveva abbandonato nel 2006 dopo aver diretto capolavori come Resident Evil 2, Okami e Viewtiful Joe.

"Con la tecnologia e l'approccio al game design di oggi... vorrei rifarlo completamente da zero", ha dichiarato Kamiya rispondendo alla domanda di un fan. "Se mai accadesse... beh, non ci penso seriamente finché non diventa realtà, quindi al momento non ho nulla in mente. Ma se arriverà il momento, mi verrà in mente qualcosa. È quello che faccio! Quindi Capcom, lascialo a me! E già che ci siamo, fammi occupare anche di Viewtiful Joe!"

La confessione di Kamiya risulta particolarmente interessante considerando il suo stesso rapporto con i giochi che ha creato. "Di solito non rigioco ai miei titoli dopo il rilascio," ha rivelato, "e Devil May Cry non fa eccezione. Ma ogni tanto mi capita di vedere clip di gameplay e penso: 'Sì, questo si sente davvero come un gioco progettato 24 anni fa'." Una riflessione sincera che evidenzia come anche i maestri del game design riconoscano l'inevitabile invecchiamento delle proprie opere.

Dal suo debutto nel 2001, la saga di Devil May Cry, che segue le avventure del cacciatore di demoni dai capelli bianchi Dante, ha visto cinque installazioni principali (oltre al controverso reboot del 2013, DmC: Devil May Cry), ma Kamiya ha diretto solamente il primo capitolo. Dopo aver lasciato PlatinumGames nel 2023, il designer ha fondato il nuovo studio Clovers, attualmente impegnato con Capcom nella creazione di un sequel del suo amato action-adventure Okami.

L'eredità di Devil May Cry continua a vivere in nuove forme.

Nonostante la serie sia rimasta in letargo dal ben accolto quinto capitolo del 2019, Devil May Cry è recentemente tornato sotto i riflettori grazie all'adattamento anime di Netflix, definito da alcuni critici come una "spiritosa reinterpretazione della mitologia" del franchise. Un segno che l'interesse verso questo universo narrativo rimane vivo, alimentando potenzialmente le possibilità di vedere realizzato il desiderio di Kamiya.

La prospettiva di un remake del primo Devil May Cry supervisionato dal suo creatore originale rappresenterebbe un cerchio che si chiude, permettendo a Kamiya di riavvicinarsi a un'opera fondamentale della sua carriera con la consapevolezza e l'esperienza maturate in oltre due decenni di lavoro nell'industria videoludica. Per ora rimane solo un desiderio espresso durante una chiacchierata informale, ma le premesse per una collaborazione già esistono.

Con l'attuale tendenza dell'industria a riscoprire e re-immaginare i classici del passato attraverso remake ambiziosi, la possibilità che Capcom possa affidare a Kamiya questo progetto non sembra così remota. Resta da vedere se il publisher giapponese deciderà di seguire il suggerimento del suo illustre ex-dipendente, regalando ai fan di lunga data del franchise l'opportunità di rivivere in una veste completamente rinnovata l'avventura che ha dato inizio a tutto.