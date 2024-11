Se amate cantare, il nuovo Let's Sing 2025 fa al caso vostro

Let's Sing 2025 (acquistabile su Amazon) porta l'esperienza del karaoke direttamente nei nostri salotti. Il titolo offre una vasta selezione di successi musicali internazionali e modalità di gioco multiplayer per un massimo di quattro giocatori.

Let's Sing 2025 si propone come l'intrattenimento ideale per feste in famiglia o serate con gli amici, permettendo a tutti di esibirsi sulle note dei propri brani preferiti.

La tracklist del gioco include hit recenti di artisti come Ariana Grande, Billie Eilish e OneRepublic, oltre a classici di Justin Bieber ed Ed Sheeran. Per chi desidera ampliare il repertorio, è disponibile un VIP Pass che aggiunge oltre 150 canzoni al catalogo.

Il titolo offre anche diverse modalità cooperative e competitive, pensate per coinvolgere giocatori di tutte le età. Una novità interessante è la possibilità di utilizzare fino a quattro smartphone come microfoni tramite l'app companion, eliminando la necessità di periferiche aggiuntive.

Let's Sing 2025 introduce anche miglioramenti nelle categorie Classic, Feat e LS FEST, oltre a una nuova modalità Carriera con una storia originale. Il gioco è disponibile in diverse edizioni, ciascuna con un periodo di accesso al VIP Pass incluso: un mese per la versione standard, quattro mesi per la Gold Edition e tredici mesi per la Platinum Edition.

Let's Sing 2025 è ora disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, proponendosi come il nuovo punto di riferimento per gli appassionati di karaoke e musica in generale.