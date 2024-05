KartRider Drift: tutti i codici (Giugno 2024)

Sapevate che KartRider Drift+ è uno dei videogiochi di maggior successo di tutta quanta la storia dell’Asia? E sapevate che il suo progenitore, Kartrider l’originale, è un videogioco che è stato sulla cima dei videogiochi più giocati in Cina, Taiwan e Corea per oltre dieci anni?

Adesso che KartRider Rush+ è sbarcato in Europa è arrivato anche per noi il momento di schiantarci ripetutamente sui muri delle varie piste che compongono il gioco sviluppato da Tencent; perché, però, non farlo con qualche vantaggio dato dal riscatto dei vari codici promozionali?

Oggi andiamo insieme a vedere tutti i codici di KartRider Drift!

Kartrider Drift: codici bonus

Ecco una lista di tutti i codici più interessanti da riscattare all’interno del gioco.

7VY6UV8N8CY5 (codice coupon anniversario)

(codice coupon anniversario) Q7ERBPHQ4TRV (denaro)

(denaro) YS8K2LJCG3RM (denaro)

(denaro) YWSC6CUHJN8L (denaro)

(denaro) HAPPY2024RACERS (denaro)

(denaro) RYXJLNW6XUYJ (oggetti cosmetici)

(oggetti cosmetici) SC3SQUVJB7Q2 (oggetti cosmetici)

(oggetti cosmetici) AXHF4GPWN8LB (denaro)

Come riscattare i codici in Kartrider Drift (Android)

I codici che vengono forniti ciclicamente sul forum ufficiale del gioco vanno inseriti all’interno dell’apposito campo compilabile presente tra le funzionalità del gioco.

Vediamo insieme la procedura per riscattare i codici di KartRider Drift su Android.

Dal menù principale del gioco è necessario fare tap sul pulsante “impostazioni” nell’angolo in alto a destra Aperte le impostazioni è necessario fare tap sulla voce “gestisci account” Tra le varie voci ci sarà anche “Riscatta codice” Selezionata la voce “riscatta codice”, digita il codice e premi OK per ottenere il suo contenuto.

Se il codice non dovesse funzionare potrebbe essere scaduto.

Come riscattare i codici in KartRider Drift (iOS)

La procedura per riscattare i codici su un telefono con sistema operativo iOS è leggermente diversa poiché il menù impostazioni di un cellulare Apple ha delle differenze notevoli rispetto a quello Android.

In questo caso, infatti, è necessario direttamente dirigersi sulla pagina ufficiale del sito Nexon e riscattare da lì il coupon inserendo member code (codice membro) e codice Kartrider Drift.

Attenzione a un dettaglio: il member code si può trovare dentro “impostazioni” e poi dentro “gestisci account”.

Dove è possibile trovare in autonomia i codici di KartRider Drift?

A differenza di molti altri videogiochi per smartphone, KartRider Drift non è un gioco che viene soverchiato dal numero di codici disponibili. Gli sviluppatori sembrano essere molto parchi in tal senso e offrono i codici quasi con il misurino, limitando una ventina di codici durante il corso di un'intero anno solare.

Gli appassionati, comunque, hanno modo di trovare i codici in tre posti diversi:

Noi in ogni caso faremo del nostro meglio per cercare di aggiornare con un certo livello di costanza questa pagina, fornendovi quanto prima i nuovi codici da inserire per poter riscattare dei bonus.